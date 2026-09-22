Путин не достигает успеха на поле боя, и это для него проблема: Зеленский предупредил о новой тактике РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский глава Владимир Путин не может достичь победы в войне против Украины на поле боя. По словам главы государства, поэтому РФ пытается ослабить поддержку Украины и разделить страны Запада.

Об этом украинский президент сообщил по итогам своей встречи с Дональдом Трампом 22 сентября в США.

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«Путин не может завоевать даже Донбасс в войне с Украиной, он начинает разделять страны Запада, чтобы уменьшить поддержку Украине», — заявил Зеленский.

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Он также объяснил, почему, по его мнению, Путину важно демонстрировать российскому обществу определенные результаты войны.

«Для него это проблема, потому что ему нужно показать своему обществу… Когда у тебя миллион людей на территории другой страны, 32–33 тысячи [военных] гибнут ежемесячно, как ты можешь объяснить, что у тебя нет побед?» — сказал президент.

Атака РФ на страны ЕС

Зеленский также упомянул о возможных атаках России на другие европейские страны и попытках разделить государства Запада.

«Когда люди говорят о завершении войны и говорят об исторических причинах, это чепуха, действительно. Если вы хотите завершить войну, вы не начинаете никакой войны. Если вы хотите решить проблему, вы ее решаете», — сказал президент Украины, говоря об аргументах по «историческим причинам» войны.

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Напомним, в США после переговоров с американским президентом Трампом глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в любое время сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. В ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи он встретился не только с Дональдом Трампом. У украинского главы запланировано около 20 переговоров.

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