Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным: что предложил Трамп

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в любое время сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Об этом украинский лидер сообщил по итогам своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

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Переговоры США и Украины — Зеленский раскрыл подробности

Зеленский отметил, что во время переговоров Дональд Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы окончить войну. Важнейшим шагом, по мнению президента Украины, может стать инициированная Вашингтоном совместная встреча трех сторон, где лидеры смогут обсудить все важные темы и попытаться покончить с боевыми действиями.

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Отвечая на вопрос о готовности к прямым переговорам с лидером РФ, Зеленский подтвердил свое согласие и призвал действовать как можно быстрее.

«Да, я готов встретиться с Путиным. Я говорил, в любое время. Я думаю, что мы все должны двигаться как можно скорее», — подчеркнул президент.

Кроме того, украинский лидер резко раскритиковал тех, кто только декларирует стремление к миру, но откладывает реальные шаги, прикрываясь прошлым или нерешенными проблемами.

«Когда люди слишком много говорят о том, что они хотят закончить войну, и они не начинают ничего делать, либо есть исторические причины, либо есть вопросы, которые нужно решить между странами до этого — это полная херня», — заявил он.

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Зеленский добавил, что единственный путь к миру через дипломатию — реальный диалог, несмотря на любые эмоции или отношение сторон друг к другу.

«Если вы хотите закончить войну — закончите. Если вы говорите, что нужно закончить войну через диалог, значит, нужно встретиться и говорить. Смейтесь, не смейтесь, ненавидьте, хотите закончить войну — садитесь, говорите и заканчивайте», — резюмировал Зеленский.

Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились и провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее мы писали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не прочь еще раз встретиться с диктатором Путиным для завершения войны в Украине.

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Также Дональд Трамп оценил последствия ударов Украины по российским НПЗ, заявив о серьезном влиянии на РФ.

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