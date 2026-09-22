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Зеленский и Трамп проводят переговоры в Нью-Йорке: первые кадры и заявления (видео)
Во время встречи Зеленский выразил оптимистическую надежду завершить войну до зимы, а Дональд Трамп считает, что Украина и РФ смогут заключить мирное соглашение.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились и проводят переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Онлайн-трансляцию проводит офис президента.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. В ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН украинский лидер планирует провести около 20 встреч, ключевая — с американским лидером Дональдом Трампом. Главными темами являются:
решения,
усиление украинской ПВО,
и возможное энергетическое перемирие.
Главные цитаты из встречи президентов:
«Надеюсь, мы сможем закончить эту войну к зиме, и Трамп в этом поможет», — Зеленский.
«У меня хорошие отношения с Зеленским. Мы вместе ищем решение, как закончить войну», — Трамп.
«Они очень хорошие бойцы. Они могут гордиться собой», — Трамп.
«Думаю, они заключат соглашение. Я не хочу говорить, что это за сделка», — Трамп.
«Это также серьезно бьет по цене на дизельное топливо — она существенно выросла, но мы еще поговорим об этом», — Трамп.