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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Зеленский и Трамп проводят переговоры в Нью-Йорке: первые кадры и заявления (видео)

Во время встречи Зеленский выразил оптимистическую надежду завершить войну до зимы, а Дональд Трамп считает, что Украина и РФ смогут заключить мирное соглашение.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились и проводят переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Онлайн-трансляцию проводит офис президента.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. В ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН украинский лидер планирует провести около 20 встреч, ключевая — с американским лидером Дональдом Трампом. Главными темами являются:

  • решения,

  • усиление украинской ПВО,

  • и возможное энергетическое перемирие.

Главные цитаты из встречи президентов:

  • «Надеюсь, мы сможем закончить эту войну к зиме, и Трамп в этом поможет», — Зеленский.

  • «У меня хорошие отношения с Зеленским. Мы вместе ищем решение, как закончить войну», — Трамп.

  • «Они очень хорошие бойцы. Они могут гордиться собой», — Трамп.

  • «Думаю, они заключат соглашение. Я не хочу говорить, что это за сделка», — Трамп.

  • «Это также серьезно бьет по цене на дизельное топливо — она существенно выросла, но мы еще поговорим об этом», — Трамп.

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