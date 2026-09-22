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"Россия уже проиграла войну": президент Литвы заявил, почему Путин не может признать поражение
Президент Литвы Науседа оценил войну России против Украины и потери РФ.
Россия фактически проиграла войну и потеряла более 1,5 млн военных. Украина успешно сохраняет свою независимость.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.
Оценивая положение российских властей, литовский лидер отметил, что режим оказывается в тупике и вынужден постоянно повышать ставки.
«Фактически Россия уже проиграла войну. Однако ее руководство не может позволить себе признать поражение, поскольку боится международной правовой ответственности и возможной мести со стороны собственного народа», — заявил президент Литвы.
По словам Науседы, за последние 55 месяцев армия РФ потеряла более 1,5 миллионов военных. При этом за прошлый год оккупанты захватили лишь 0,3% территории Украины ценой более 400 тысяч убитых и раненых солдат.
Политик подчеркнул, что колоссальные усилия и жертвы не принесли Москве желаемый результат. В то же время украинское государство продемонстрировало устойчивость.
«Однако все эти огромные усилия, вся та кровь и слезы, по сути, ни к чему не привели. Украина все еще гордо стоит как независимое государство. Украинский язык, культура и национальная идентичность живы и преуспевают», — подытожил Гитанас Науседа.
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