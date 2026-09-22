"Россия уже проиграла войну": президент Литвы заявил, почему Путин не может признать поражение

Президент Литвы Науседа / © скриншот с видео

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Россия фактически проиграла войну и потеряла более 1,5 млн военных. Украина успешно сохраняет свою независимость.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

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Оценивая положение российских властей, литовский лидер отметил, что режим оказывается в тупике и вынужден постоянно повышать ставки.

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«Фактически Россия уже проиграла войну. Однако ее руководство не может позволить себе признать поражение, поскольку боится международной правовой ответственности и возможной мести со стороны собственного народа», — заявил президент Литвы.

По словам Науседы, за последние 55 месяцев армия РФ потеряла более 1,5 миллионов военных. При этом за прошлый год оккупанты захватили лишь 0,3% территории Украины ценой более 400 тысяч убитых и раненых солдат.

Политик подчеркнул, что колоссальные усилия и жертвы не принесли Москве желаемый результат. В то же время украинское государство продемонстрировало устойчивость.

«Однако все эти огромные усилия, вся та кровь и слезы, по сути, ни к чему не привели. Украина все еще гордо стоит как независимое государство. Украинский язык, культура и национальная идентичность живы и преуспевают», — подытожил Гитанас Науседа.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Ранее мы писали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не прочь еще раз встретиться с диктатором Путиным для завершения войны в Украине.

Также Дональд Трамп оценил последствия ударов Украины по российским НПЗ, заявив о серьезном влиянии на РФ.

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