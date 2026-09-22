Пытались отбить знакомого в ТЦК: в Одесской области арматурой повредили авто полиции

Полиция / © Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Реклама

В Одесской области местные жители повредили полицейское авто, чтобы воспрепятствовать задержанию знакомого. Перед этим правоохранители и военные выяснили, что мужчина находится в розыске из-за нарушения военного учета.

О деталях инцидента сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

В полиции отметили, что инцидент произошел 21 сентября в Раздельнянской общине. В ходе совместного патрулирования полицейские и представители ТЦК проверили документы у одного из местных жителей и выяснили, что он находится в розыске.

Реклама

«В тот момент группа знакомых мужчины на двух автомобилях преградили дорогу служебному автомобилю полиции и стали избивать его металлической арматурой, в результате чего повредили транспортное средство», — отметили в полиции.

По словам полицейских, один из нападавших был задержан на месте. Ему уже сообщили о подозрении в сопротивлении полицейскому, за что грозит до двух лет тюрьмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности остальных участников инцидента. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство по делу осуществляет Раздельнянская окружная прокуратура.

Напомним, в Кривом Роге пятеро неизвестных с битами избили мужчину на глазах у его жены с младенцем. Два нападавших были в военной форме, однако в ТЦК заявили, что это не их сотрудники.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров