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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Пытались отбить знакомого в ТЦК: в Одесской области арматурой повредили авто полиции

В Одесской области во время проверки мужчины его знакомые заблокировали авто полиции и избивали его арматурой.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Полиция

Полиция / © Департамент коммуникации Нацполиции Украины

В Одесской области местные жители повредили полицейское авто, чтобы воспрепятствовать задержанию знакомого. Перед этим правоохранители и военные выяснили, что мужчина находится в розыске из-за нарушения военного учета.

О деталях инцидента сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В полиции отметили, что инцидент произошел 21 сентября в Раздельнянской общине. В ходе совместного патрулирования полицейские и представители ТЦК проверили документы у одного из местных жителей и выяснили, что он находится в розыске.

«В тот момент группа знакомых мужчины на двух автомобилях преградили дорогу служебному автомобилю полиции и стали избивать его металлической арматурой, в результате чего повредили транспортное средство», — отметили в полиции.

По словам полицейских, один из нападавших был задержан на месте. Ему уже сообщили о подозрении в сопротивлении полицейскому, за что грозит до двух лет тюрьмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности остальных участников инцидента. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство по делу осуществляет Раздельнянская окружная прокуратура.

Напомним, в Кривом Роге пятеро неизвестных с битами избили мужчину на глазах у его жены с младенцем. Два нападавших были в военной форме, однако в ТЦК заявили, что это не их сотрудники.

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