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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Остались считанные недели: Зеленский шокировал оптимистическим прогнозом по завершению войны

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что глава Белого дома Трамп поможет завершить войну Путина.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сделал оптимистический прогноз по завершению войны. Он предполагает, что мир в Украине может наступить еще до зимы.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с американским президентом Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 22 сентября.

Украинский президент выразил надежду, что глава Белого дома поможет завершить войну Путина.

«Благодарю за эту встречу. Спасибо за вашу личную поддержку (Дональда Трампа — ред.), особенно за то, что был принят закон Линдси Грэма (о санкциях против РФ — ред.). Спасибо, что тоже прибыли на эту встречу и посетили нас в нашей столице. Я уверен, что президент Трамп поможет завершить эту войну как можно скорее до зимы. Это очень важно», — сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным СМИ, главными темами должны быть:

  • решения,

  • усиление украинской ПВО,

  • энергетическое перемирие.

В ходе встречи американский президент заявил Зеленскому, что российский диктатор Владимир Путин вроде бы хочет завершить войну. Более того, Трамп верит, что и Зеленский, и Путин стремятся к прекращению боевых действий.

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