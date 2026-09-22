- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1328
- Время на прочтение
- 1 мин
Остались считанные недели: Зеленский шокировал оптимистическим прогнозом по завершению войны
Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что глава Белого дома Трамп поможет завершить войну Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал оптимистический прогноз по завершению войны. Он предполагает, что мир в Украине может наступить еще до зимы.
Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с американским президентом Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 22 сентября.
Украинский президент выразил надежду, что глава Белого дома поможет завершить войну Путина.
«Благодарю за эту встречу. Спасибо за вашу личную поддержку (Дональда Трампа — ред.), особенно за то, что был принят закон Линдси Грэма (о санкциях против РФ — ред.). Спасибо, что тоже прибыли на эту встречу и посетили нас в нашей столице. Я уверен, что президент Трамп поможет завершить эту войну как можно скорее до зимы. Это очень важно», — сказал Зеленский.
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным СМИ, главными темами должны быть:
решения,
усиление украинской ПВО,
энергетическое перемирие.
В ходе встречи американский президент заявил Зеленскому, что российский диктатор Владимир Путин вроде бы хочет завершить войну. Более того, Трамп верит, что и Зеленский, и Путин стремятся к прекращению боевых действий.