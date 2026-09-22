Фасоль больше не нужно замачивать на ночь: что такое метод 10/60

Фасоль / © Pexels

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Не обязательно отказываться от блюда или покупать консервированную фасоль. Есть способ подготовить сухую фасоль гораздо быстрее — с помощью метода 10/60.

Об этом пишет pysznosci.

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Как работает метод 10/60

Сухую фасоль сначала нужно варить 10 минут в холодной воде, после чего слить воду и залить бобовым свежим кипятком.

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Дальше фасоль варят еще примерно 60 минут, пока она не станет мягкой и готовой к использованию. Такой способ можно применить для приготовления фасолевого супа, чили кон карне или других блюд.

Однако точное время приготовления зависит от сорта фасоли. Мелкая белая фасоль обычно размягчается быстрее, тогда как большая белая или красная может потребовать еще несколько минут. Важен и возраст бобовых: долго сохранявшаяся фасоль может вариться дольше.

Поэтому не следует ориентироваться на время до минуты. Приблизительно через час можно достать одну крупную фасоль, разрезать ее или размять вилкой и проверить, стала ли она мягкой. Если внутри она еще жесткая, варку следует продолжить.

Как еще быстро подготовить фасоль

Есть и другие способы, если нет возможности оставить фасоль замачиваться на ночь.

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Замачивание после кипячения. Фасоль нужно залить большим количеством воды, довести до кипения и варить 2–3 минуты. Затем снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и оставить примерно в час. После этого воду слить, залить фасоль свежей водой и варить.

Замачивание в горячей воде. Фасоль заливают горячей водой, накрывают и оставляют на 2-3 часа. Затем воду нужно слить, а бобовые сварить в свежей воде.

Рецепт фасоли по методу 10/60

Ингредиенты:

500 г сухой фасоли;

3 л воды;

2 чайные ложки майорана;

1 чайная кровать чабера;

3 лавровых листа;

4 горошины душистого перца;

соль.

Приготовление:

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Засыпьте фасоль в большую кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она была на несколько сантиметров выше бобовых.

Доведите воду до кипения и варите 10 минут фасоль.

Если пена на поверхности образуется, соберите ее ложкой.

Откиньте фасоль на дуршлаг и слейте воду после первой варки.

Поверните фасоль в кастрюлю и залейте свежим крутым кипятком.

Добавьте майоран, чабер, лавровые листья и душистый перец.

Варите на слабом огне около 60 минут.

Время от времени проверяйте уровень воды и приливайте кипяток при необходимости.

Попробуйте одну фасоль. Если она остается жесткой, варите еще несколько минут.

Соль добавьте к концу приготовления. После этого фасоль можно использовать для выбранного блюда.

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