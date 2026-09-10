ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

Свиные ребрышки с фасолью: рецепт роскошного горячего блюда

Это сытное, ароматное и простое в приготовлении блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Свиные ребрышки с фасолью

Свиные ребрышки с фасолью / © Credits

В состав входят обычные для многих продукты: свиные ребрышки, фасоль, овощи и специи.

Ингредиенты

свиные ребра
800 г
фасоль (сырая)
200 г
вода
450 мл
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
помидоры
2 шт.
томатная паста
1 ст. л.
лавровый лист
1 шт.
паприка копченая
по вкусу
острый перец чили
по вкусу
перец черный молотый
соль
растительное масло
1-2 ст. л.

  1. Фасоль промойте, залейте холодной водой и оставьте на 6-8 часов, затем воду слейте и промойте под проточной водой.

  2. Снова залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 50-60 минут до мягкости, за пять минут до окончания варки посолите, и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

  3. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупную терку.

  4. Помидоры нарежьте на крупные кусочки.

  5. Ребрышки вымойте, разрежьте на кусочки и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

  6. Переложите мясо в кастрюлю с толстым дном, добавьте лук, морковь, томатную пасту, помидоры, лавровый лист, паприку, острый перец, черный молотый перец, посолите, влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите 40 минут, пока мясо не станет мягким, затем выложите фасоль и тушите еще 20-25 минут.

Советы:

  • Фасоль можно замочить на ночь.

  • Готовую фасоль с ребрышками можно посыпать зеленью.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie