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Свиные ребрышки с фасолью: рецепт роскошного горячего блюда
Это сытное, ароматное и простое в приготовлении блюдо.
В состав входят обычные для многих продукты: свиные ребрышки, фасоль, овощи и специи.
Ингредиенты
- свиные ребра
- 800 г
- фасоль (сырая)
- 200 г
- вода
- 450 мл
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- паприка копченая
- по вкусу
- острый перец чили
- по вкусу
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
- 1-2 ст. л.
Фасоль промойте, залейте холодной водой и оставьте на 6-8 часов, затем воду слейте и промойте под проточной водой.
Снова залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 50-60 минут до мягкости, за пять минут до окончания варки посолите, и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупную терку.
Помидоры нарежьте на крупные кусочки.
Ребрышки вымойте, разрежьте на кусочки и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
Переложите мясо в кастрюлю с толстым дном, добавьте лук, морковь, томатную пасту, помидоры, лавровый лист, паприку, острый перец, черный молотый перец, посолите, влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите 40 минут, пока мясо не станет мягким, затем выложите фасоль и тушите еще 20-25 минут.
Советы:
Фасоль можно замочить на ночь.
Готовую фасоль с ребрышками можно посыпать зеленью.