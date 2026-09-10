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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
20
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1 хв

Свинячі реберця з квасолею: рецепт вишуканої гарячої страви

Це ситна, ароматна і проста у приготуванні страва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
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Свинячі реберця з квасолею

Свинячі реберця з квасолею / © Credits

До складу входять звичні для багатьох продукти: свинячі реберця, квасоля, овочі та спеції.

Інгредієнти

свинячі реберця
800 г
квасоля (сира)
200 г
вода
450 мл
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
помідори
2 шт.
томатна паста
1 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
копчена паприка
за смаком
гострий перець чилі
за смаком
мелений чорний перець
сіль
олія
1–2 ст. л.

  1. Квасолю промийте, залийте холодною водою і залиште на 6–8 годин, потім злийте воду і промийте під проточною водою.

  2. Знову залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 50–60 хвилин до м’якості, за п’ять хвилин до закінчення варіння посоліть і відцідіть на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

  3. Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці.

  4. Помідори наріжте великими шматочками.

  5. Реберця вимийте, розріжте на шматочки й обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки.

  6. Перекладіть м’ясо в каструлю з товстим дном, додайте цибулю, моркву, томатну пасту, помідори, лавровий лист, паприку, гострий перець, мелений чорний перець, посоліть, влийте гарячу воду, накрийте кришкою і тушкуйте 40 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким, потім додайте квасолю і тушкуйте ще 20–25 хвилин.

Поради:

  • Квасолю можна замочити на ніч.

  • Готову квасолю з реберцями можна посипати зеленню.

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