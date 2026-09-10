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Свинячі реберця з квасолею: рецепт вишуканої гарячої страви
Це ситна, ароматна і проста у приготуванні страва.
До складу входять звичні для багатьох продукти: свинячі реберця, квасоля, овочі та спеції.
Інгредієнти
- свинячі реберця
- 800 г
- квасоля (сира)
- 200 г
- вода
- 450 мл
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- помідори
- 2 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- копчена паприка
- за смаком
- гострий перець чилі
- за смаком
- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
- 1–2 ст. л.
Квасолю промийте, залийте холодною водою і залиште на 6–8 годин, потім злийте воду і промийте під проточною водою.
Знову залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 50–60 хвилин до м’якості, за п’ять хвилин до закінчення варіння посоліть і відцідіть на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці.
Помідори наріжте великими шматочками.
Реберця вимийте, розріжте на шматочки й обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки.
Перекладіть м’ясо в каструлю з товстим дном, додайте цибулю, моркву, томатну пасту, помідори, лавровий лист, паприку, гострий перець, мелений чорний перець, посоліть, влийте гарячу воду, накрийте кришкою і тушкуйте 40 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким, потім додайте квасолю і тушкуйте ще 20–25 хвилин.
Поради:
Квасолю можна замочити на ніч.
Готову квасолю з реберцями можна посипати зеленню.