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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

Лимонний пиріг Брі Ван Де Камп: рецепт із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Ніжна лимонна начинка, хрустка пісочна основа та повітряна меренга — цей пиріг має ефектний вигляд, а смакує ще краще.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Брі Ван Де Камп

Брі Ван Де Камп / © Getty Images

Якщо вам подобається поєднання солодкого та легкої цитрусової кислинки, лимонний пиріг із меренгою стане справжнім фаворитом. Його секрет у контрастах: розсипчаста основа, кремова лимонна начинка та ніжна меренга, яка після запікання набуває легкої золотистої скоринки. Фудблогерка Катерина розповіла про рецепт цього десерту на своїй кулінарній сторінці.

Інгредієнти

Для основи

  • борошно — 250 г

  • цукор — 1 ст. л

  • сіль — ¼ ч. л

  • холодне вершкове масло — 150 г

  • крижана вода — 6 ст. л

Для лимонної начинки

  • цукор — 300 г

  • кукурудзяний крохмаль — 60 г

  • холодна вода — 360 мл

  • яєчні жовтки — 3 шт.

  • свіжий лимонний сік — 120 мл

  • лимонна цедра — 1 ст. л

  • вершкове масло — 30 г

Для меренги

  • білки кімнатної температури — 3 шт.

  • лимонний сік — ½ ч. л

  • цукор — 100 г

Лимолнний пиріг / © Associated Press

Лимолнний пиріг / © Associated Press

Приготування

  1. Спочатку приготуйте основу, борошно змішайте із цукром і сіллю, додайте холодне масло та перетріть усе до стану крихти.

  2. Влийте крижану воду та швидко зберіть тісто у кулю.

  3. Загорніть його у плівку та поставте у холодильник на годину.

  4. Охолоджене тісто розкачайте, викладіть у форму та сформуйте бортики.

  5. Накрийте пергаментом і покладіть зверху вантаж.

  6. Випікайте за 200°C 15 хв, потім приберіть вантаж і допікайте ще 10 хв.

  7. Для лимонної начинки змішайте у каструлі цукор, крохмаль і холодну воду.

  8. Постійно помішуйте та доведіть до загустіння, а після закипання проваріть 1–2 хв.

  9. До жовтків поступово введіть приблизно дві ложки гарячої крохмальної суміші та постійно помішуйте.

  10. Потім поверніть жовтки у каструлю, перемішайте та знову поставте на вогонь.

  11. Після закипання варіть ще 2–3 хв.

  12. Зніміть із вогню, додайте вершкове масло, лимонний сік і цедру.

  13. Перемішайте до однорідності.

  14. Для меренги з’єднайте білки та цукор і нагрівайте на водяній бані, постійно помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться.

  15. Зніміть із бані та збивайте, спочатку до м’яких піків, додайте лимонний сік і продовжуйте збивати на високій швидкості до стійкої маси.

  16. Вилийте гарячу лимонну начинку на готову основу.

  17. Зверху викладіть меренгу, щоб вона повністю закрила краї пирога.

  18. Випікайте за 175°C 10–12 хв, поки меренга злегка не підрум’яниться.

  19. Готовий пиріг спочатку охолодіть на решітці, а потім залиште у холодильнику на ніч.

Цей лимонний пиріг потребує трохи терпіння, але результат того вартий. Наступного дня начинка стає щільною та ніжною, меренга — легкою, а пісочна основа чудово тримає всю цю лимонну хмаринку.

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