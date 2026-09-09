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Лимонний пиріг Брі Ван Де Камп: рецепт із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"
Ніжна лимонна начинка, хрустка пісочна основа та повітряна меренга — цей пиріг має ефектний вигляд, а смакує ще краще.
Якщо вам подобається поєднання солодкого та легкої цитрусової кислинки, лимонний пиріг із меренгою стане справжнім фаворитом. Його секрет у контрастах: розсипчаста основа, кремова лимонна начинка та ніжна меренга, яка після запікання набуває легкої золотистої скоринки. Фудблогерка Катерина розповіла про рецепт цього десерту на своїй кулінарній сторінці.
Інгредієнти
Для основи
борошно — 250 г
цукор — 1 ст. л
сіль — ¼ ч. л
холодне вершкове масло — 150 г
крижана вода — 6 ст. л
Для лимонної начинки
цукор — 300 г
кукурудзяний крохмаль — 60 г
холодна вода — 360 мл
яєчні жовтки — 3 шт.
свіжий лимонний сік — 120 мл
лимонна цедра — 1 ст. л
вершкове масло — 30 г
Для меренги
білки кімнатної температури — 3 шт.
лимонний сік — ½ ч. л
цукор — 100 г
Приготування
Спочатку приготуйте основу, борошно змішайте із цукром і сіллю, додайте холодне масло та перетріть усе до стану крихти.
Влийте крижану воду та швидко зберіть тісто у кулю.
Загорніть його у плівку та поставте у холодильник на годину.
Охолоджене тісто розкачайте, викладіть у форму та сформуйте бортики.
Накрийте пергаментом і покладіть зверху вантаж.
Випікайте за 200°C 15 хв, потім приберіть вантаж і допікайте ще 10 хв.
Для лимонної начинки змішайте у каструлі цукор, крохмаль і холодну воду.
Постійно помішуйте та доведіть до загустіння, а після закипання проваріть 1–2 хв.
До жовтків поступово введіть приблизно дві ложки гарячої крохмальної суміші та постійно помішуйте.
Потім поверніть жовтки у каструлю, перемішайте та знову поставте на вогонь.
Після закипання варіть ще 2–3 хв.
Зніміть із вогню, додайте вершкове масло, лимонний сік і цедру.
Перемішайте до однорідності.
Для меренги з’єднайте білки та цукор і нагрівайте на водяній бані, постійно помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться.
Зніміть із бані та збивайте, спочатку до м’яких піків, додайте лимонний сік і продовжуйте збивати на високій швидкості до стійкої маси.
Вилийте гарячу лимонну начинку на готову основу.
Зверху викладіть меренгу, щоб вона повністю закрила краї пирога.
Випікайте за 175°C 10–12 хв, поки меренга злегка не підрум’яниться.
Готовий пиріг спочатку охолодіть на решітці, а потім залиште у холодильнику на ніч.
Цей лимонний пиріг потребує трохи терпіння, але результат того вартий. Наступного дня начинка стає щільною та ніжною, меренга — легкою, а пісочна основа чудово тримає всю цю лимонну хмаринку.