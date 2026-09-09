Лимонний пиріг Брі Ван Де Камп: рецепт із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Якщо вам подобається поєднання солодкого та легкої цитрусової кислинки, лимонний пиріг із меренгою стане справжнім фаворитом. Його секрет у контрастах: розсипчаста основа, кремова лимонна начинка та ніжна меренга, яка після запікання набуває легкої золотистої скоринки. Фудблогерка Катерина розповіла про рецепт цього десерту на своїй кулінарній сторінці.

Спочатку приготуйте основу, борошно змішайте із цукром і сіллю, додайте холодне масло та перетріть усе до стану крихти.

Влийте крижану воду та швидко зберіть тісто у кулю.

Загорніть його у плівку та поставте у холодильник на годину.

Охолоджене тісто розкачайте, викладіть у форму та сформуйте бортики.

Накрийте пергаментом і покладіть зверху вантаж.

Випікайте за 200°C 15 хв, потім приберіть вантаж і допікайте ще 10 хв.

Для лимонної начинки змішайте у каструлі цукор, крохмаль і холодну воду.

Постійно помішуйте та доведіть до загустіння, а після закипання проваріть 1–2 хв.

До жовтків поступово введіть приблизно дві ложки гарячої крохмальної суміші та постійно помішуйте.

Потім поверніть жовтки у каструлю, перемішайте та знову поставте на вогонь.

Після закипання варіть ще 2–3 хв.

Зніміть із вогню, додайте вершкове масло, лимонний сік і цедру.

Перемішайте до однорідності.

Для меренги з’єднайте білки та цукор і нагрівайте на водяній бані, постійно помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться.

Зніміть із бані та збивайте, спочатку до м’яких піків, додайте лимонний сік і продовжуйте збивати на високій швидкості до стійкої маси.

Вилийте гарячу лимонну начинку на готову основу.

Зверху викладіть меренгу, щоб вона повністю закрила краї пирога.

Випікайте за 175°C 10–12 хв, поки меренга злегка не підрум’яниться.