50-річна Ельза Патакі в бікіні блиснула підкачаним пресом

Ельза Патакі

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Ельза Патакі продемонструвала вражаючу фізичну форму під час чергового тренування. 50-річна акторка та дружина Кріса Гемсворта поділилася відео в Instagram, на якому займається спортом у бікіні та демонструє рельєфне тіло.

Для тренування на борту яхти Патакі одягла двоколірний купальник і панамку. Акторка виконувала вправи на свіжому повітрі, не відмовляючись від звичної інтенсивності навіть під час відпочинку.

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На опублікованих знімках особливо привертає увагу підкачаний прес зірки. Ельза вже давно відома своєю любов’ю до активного способу життя і регулярно займається силовими тренуваннями, йогою та іншими видами фізичної активності.

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Ельза Патакі

Ельза Патакі

Ельза Патакі

Спорт є важливою частиною життя Патаки та її родини. Разом із Крісом Гемсвортом акторка мешкає в Австралії, де подружжя виховує трьох дітей — доньку Індію та синів-близнюків Сашу й Трістана.

Ельза Патакі

При цьому Ельза неодноразово наголошувала, що тренування для неї — це не лише спосіб підтримувати фігуру. Фізична активність допомагає акторці почуватися енергійною та сильною, а різноманітність занять дозволяє їй не втрачати інтерес до спорту.

Нагадаємо, раніше мати сімох дітей Гіларія Болдуін продемонструвала своє трихвилинне тренування.

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