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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Нива Вінниця — Динамо: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу Кубка України

"Біло-сині" розпочнуть захист трофею поєдинком проти представника Другої ліги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 10 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27 між вінницькою "Нивою" та київським "Динамо".

Поєдинок відбудеться на стадіоні НТБ "Нива" у Вінниці. Гра розпочнеться о 15:30.

Для "Динамо" це буде перший матч у поточному розіграші Кубка України, тоді як "Нива" стартувала з 1/32 фіналу, де в серії пенальті пройшла львівський "Рух" — 2:2 (пен. 4:3).

Де дивитися матч Нива Вінниця — Динамо

В Україні поєдинок "Нива" Вінниця — "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Нива Вінниця — Динамо

Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". Точні коефіцієнти будуть опубліковані ближче до дати проведення поєдинку.

Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Наразі "Динамо" посідає шосте місце в УПЛ, маючи 7 очок після чотирьох зіграних матчів. У двох останніх поєдинках команда Ігоря Костюк не змогла перемогти — розгромно програла "Буковині" (0:3) та зіграла внічию проти ЛНЗ (0:0).

"Нива" перебуває на третій позиції у групі A турнірної таблиці Другої ліги, набравши 8 очок за п'ять матчів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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