Воротар "привіз" два голи: "Динамо" розгромно програло "Буковині" в матчі УПЛ

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Реклама

"Динамо" розгромно програло "Буковині" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва у місті Кам'янець-Подільський завершився з рахунком 3:0 .

"Буковина" відкрила рахунок уже на 12-й хвилин зустрічі — Олег Кожушко запресинував В'ячеслава Суркіса і вдало підставив ногу під виніс м'яча голкіпером "біло-синіх".

Реклама

На 21-й хвилині чернівецький клуб міг збільшувати свою перевагу — після удару Кожушка з меж штрафного у ближній кут Суркіс пропустив м'яч під руками, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол було скасовано через порушення правил з боку Едвіна Одінаки проти Владислава Кабаєва на правому фланзі оборони.

Реклама

На старті другого тайму "Динамо" все ж пропустило другий гол. На 53-й хвилині після розіграшу кутового "Буковина" виконала навіс з лівого флангу — Микита Безуглий пробив головою в напрямку воріт, а Суркіс припустився жахливої помилки і випустив м'яч з рук просто у власні ворота.

Одразу після цього Суркіс сам попросив заміну — замість нього на поле вийшов інший воротар Ілля Ольховий.

На 83-й хвилині команда з Чернівців забила втретє — Олег Ільїн головою замкнув подачу з лівого флангу від Максима Задераки.

Огляд матчу "Буковина" — "Динамо"

Для "Динамо" це перша поразка у сезоні УПЛ. Кияни з 6 очками після трьох зіграних матчів посідають шосте місце в турнірній таблиці. "Буковина" має 5 балів після чотирьох поєдинків і розташовується на восьмій позиції.

Реклама

У наступному турі "Динамо" прийме ЛНЗ, а "Буковина" на виїзді зустрінеться з "Епіцентром". Обидва матчі заплановано на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що румунський форвард, яий оскандалився проросійськими репостами, офіційно залишив "Динамо".

Новини партнерів