Румунський форвард, яий оскандалився проросійськими репостами, офіційно залишив "Динамо"

Владіслав Бленуце / © ФК Динамо Київ

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Румунський форвард Владіслав Бленуце, який торік вляпався у гучний скандал через репости проросійських публікацій у себе в соцмережах, залишив київське "Динамо".

24-річний футболіст продовжить свою кар'єру в польському клубі "Лехія" (Гданськ), повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

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Сума трансферу офіційно не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, польський клуб заплатив за гравця 1,5 мільйона євро.

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Зазначимо, що від липня цього року "Лехію" очолює український тренер Владислав Лупашко.

Нагадаємо, Бленуце приєднався до "Динамо" у вересні 2025 року, перейшовши з румунської "Крайови". За київський клуб Владіслав провів 11 матчів в усіх турнірах і забив один гол.

Після переходу до "Динамо" у Бленуцe знайшли зашкварні репости у TikTok, зокрема промови пропагандиста держави-агресорки Володимира Соловйова та іншого проросійського контенту.

Також у соцмережах дружини румунського футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Пізніше "Динамо" виступило з офіційною заявою щодо скандалу навколо Бленуцe, наголосивши, що він "підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки".

Сам гравець записав відеозвернення до українців українською мовою.

Також Бленуцe дав інтерв'ю пресслужбі "Динамо", в якому запевнив, що усвідомив свою помилку та не підтримує російських окупантів.

Проте цього виявилося замало для ультрас київського клубу, які закидали лавку запасних команди ватою.

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Своєю чергою, Бленуцe віддав усю свою першу зарплату в "Динамо" на ЗСУ.

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