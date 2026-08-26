"Динамо" офіційно попрощалося з форвардом-легіонером

Ерік Рамірес / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" офіційно оголосило про трансфер венесуельського форварда Еріка Раміреса, який продовжить кар'єру на батьківщині — в складі "Карабобо".

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

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Сторони домовилися про перехід 27-річного гравця, проте фінансові деталі вирішили не розголошувати.

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Рамірес приєднався до "Динамо" в липні 2021 року, загалом провівши за киян 20 матчів в усіх турнірах та забивши 4 м'ячі.

Від 2022 року виступав на правах оренди за "Спортинг" (Хіхон, Іспанія), "Слован" (Словаччина), "Атлетіко Насьональ" (Колумбія), "Тігре" (Аргентина) та "Богеміанс 1905" (Чехія).

"Бажаємо Еріку успіхів у подальшій кар'єрі в новому клубі", — йдеть в дописі пресслужби "біло-синіх".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" погодив трансфер легіонера з чемпіонату Італії.

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