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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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81
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"Динамо" офіційно попрощалося з форвардом-легіонером

Ерік Рамірес залишив столичний клуб, за який за п'ять років зіграв 20 матчів.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ерік Рамірес

Ерік Рамірес / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" офіційно оголосило про трансфер венесуельського форварда Еріка Раміреса, який продовжить кар'єру на батьківщині — в складі "Карабобо".

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

Сторони домовилися про перехід 27-річного гравця, проте фінансові деталі вирішили не розголошувати.

Рамірес приєднався до "Динамо" в липні 2021 року, загалом провівши за киян 20 матчів в усіх турнірах та забивши 4 м'ячі.

Від 2022 року виступав на правах оренди за "Спортинг" (Хіхон, Іспанія), "Слован" (Словаччина), "Атлетіко Насьональ" (Колумбія), "Тігре" (Аргентина) та "Богеміанс 1905" (Чехія).

"Бажаємо Еріку успіхів у подальшій кар'єрі в новому клубі", — йдеть в дописі пресслужби "біло-синіх".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" погодив трансфер легіонера з чемпіонату Італії.

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