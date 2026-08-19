Яке церковне свято в Україні 26 серпня

Церковне свято 26 серпня / © pexels.com

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26 серпня (8 вересня), в православному календарі день пам’яті святих мучеників Андріана і Наталії. Святий Андріан жив у місті Нікомидія (територія сучасної Туреччини) на початку IV століття, за часів правління римського імператора Максиміана, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань.

Андріан був язичником і займав високе становище при імператорському дворі. Він служив чиновником і мав повагу серед людей. Проте одного дня його життя змінилося назавжди.

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Під час одного з переслідувань християн Андріан побачив групу віруючих, яких привели на суд за сповідання Христа. Їхня мужність і спокій перед стражданнями настільки вразили його, що він почав замислюватися над силою їхньої віри. Він запитав, яку нагороду вони очікують за свою стійкість, і почув відповідь про вічне життя та Царство Небесне.

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Після цього Андріан відкрито визнав себе християнином. За це його було ув’язнено і засуджено на тяжкі муки.

Дружина Андріана, Наталія, походила з християнської родини. Вона таємно вірила в Христа, хоча її чоловік до свого навернення ще не був християнином.

Коли Наталія дізналася про рішення чоловіка прийняти християнство, вона не злякалася його майбутніх страждань. Навпаки — вона прийшла до в’язниці, щоб підтримати його, зміцнити у вірі та допомогти йому залишитися вірним Христу.

Свята Наталія просила чоловіка не боятися мук, адже тимчасові земні страждання не можуть зрівнятися з вічною радістю поруч із Богом. Вона була поруч із ним у найтяжчі хвилини, допомагаючи йому духовно витримати випробування.

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За наказом правителів Андріана піддали жорстоким катуванням. Його били, ламали кістки та змушували зректися християнської віри. Проте святий залишився непохитним і до кінця сповідував Христа.

Згідно з переказами, коли мучителі зламали йому ноги, Андріан віддав душу Богові. Його тіло хотіли спалити, але за Божим промислом воно залишилося неушкодженим, і християни змогли поховати святого мученика.

Після смерті чоловіка Наталія продовжувала жити у вірі та молитві. Вона зберігала пам’ять про святого Андріана і підтримувала інших християн.

За переказами, Наталія померла незабаром після чоловіка. Вона до кінця залишилася вірною своїй любові та християнським переконанням. Церква вшановує її як святу мученицю, яка розділила духовний подвиг свого чоловіка.

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Церковне свято в Україні 26 серпня за старим календарем

За старим календарем 26 серпня в Україні вшановують перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Після смерті святого його чесні мощі були перенесені та покладені для шанування віруючих. Ця подія стала знаком пошани до святого, який заради збереження істини зазнав переслідувань і страждань. Святий Максим Сповідник залишив після себе багато духовних творів, у яких розкривав таємниці віри, любові до Бога та шлях духовного вдосконалення. Його життя є прикладом мужності, смирення та відданості Христу.

Прикмети 26 серпня

Народні прикмети 26 серпня / © pexels.com

Якщо 26 серпня теплий і сонячний день — осінь буде довгою, сухою та погожою.

Якщо йде дощ — осінь очікували дощову, а зима могла прийти раніше.

Якщо вранці туман стелиться над землею — до теплої та ясної погоди найближчими днями.

Що не можна робити 26 серпня

Серед народних застережень було повір’я, що 26 серпня не варто ходити босоніж по землі, адже нібито так можна накликати біду або зустріти нечисту силу. Насправді така заборона мала й практичне пояснення: наприкінці літа земля вже починала охолоджуватися, тому ходіння босими ногами могло призвести до застуди чи хвороби.

Що можна робити 26 серпня

У народному календарі день святих Наталії та Адріана отримав назву Наталя-вівсяниця. Так його називали тому, що саме в цей період наші предки зазвичай розпочинали жнива вівса та завершували літні польові роботи.

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