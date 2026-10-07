Скільки коштує життя в Єгипті: українська родина показала реальні витрати у Хургаді (відео)

Єгипет / © Associated Press

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Українка з дітьми прожила місяць у курортній Хургаді та оприлюднила реальні витрати. Цифри виявилися настільки цікавими, що в Мережі одразу спалахнула дискусія: чи справді жити в Єгипті дешевше, ніж у великих містах України?

Скільки коштують апартаменти в Єгипті біля моря

Подорож родина почала з пошуку житла. На перший місяць вони обрали апартаменти на території готельного комплексу El Karma у Хургаді.

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«На перший місяць ми зупинилися в апартаментах на території готелю El Karma в Хургаді. Із плюсів — багато дітей, декілька басейнів, дитяча анімація, перша лінія моря — це безкоштовно. На території є кафе і ресторани — це за додаткову оплату», — розповідає блогерка.

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Спершу жінка планувала орендувати просторішу квартиру формату «1+1» — єгипетський аналог української «однушки»: окрема спальня та вітальня-кухня, тобто фактично дві кімнати, розділені дверима. За її словами, гідного вільного варіанту знайти не вдалося, тому «довелося зупинитися на студії».

«Я хотіла квартиру «1+1», але хороших вільних не було, тому обрала студію. За ціною це $450 + $60 комунальні», — зазначає українка. Разом оренда та комунальні послуги обійшлися їй у $510 на місяць.

На що витрачає гроші українська родина в Єгипті

За її словами, окремо доводиться витрачатися на зв’язок. Мобільний Інтернет у Єгипті потрібно шукати й оплачувати самостійно, і для її родини це помітна сума.

«Інтернет шукаєте, оплачуєте самі. У моєму випадку це ще + $100», — ділиться авторка відео про побут у Хургаді.

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З урахуванням комунальних платежів та інтернету загальні витрати, за її словами, залишаються порівняно скромними: десь — на рівні київських, а десь — навіть нижчими. При цьому блогерка не збирається зупинятися на досягнутому й планує ще більше оптимізувати витрати.

«В ідеалі розраховую вкладатися в $1000 на місяць», — резюмує вона. Саме таку суму вона вважає комфортним місячним бюджетом для життя в Хургаді з дітьми, враховуючи оренду, інтернет, їжу та інші щоденні витрати.

«Дешевше, ніж в Україні»: що пишуть українці про життя в Єгипті

У коментарях під відео користувачі зазначали, що в Хургаді жити може бути дешевше, ніж орендувати житло у Львові чи інших містах України.

Коментар у TikTok

Коментар у TikTok



Для багатьох українців, які розглядають тимчасовий переїзд до теплих країн, різниця у вартості життя може стати вагомим аргументом.

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Переїзд до Єгипту на зиму: які витрати часто забувають порахувати

Втім, частина аудиторії закликає не робити поспішних висновків лише на підставі вартості оренди та Інтернету. Зокрема, користувачка, яка вже п’ятий рік живе в Каїрі, радить у коментарях під відео враховувати всі витрати.

Коментар у TikTok

Іншими словами, крім оренди та зв’язку, варто врахувати дорогу туди й назад, оформлення візи чи необхідних дозволів, місцевий транспорт і переїзди, а також витрати на харчування, ліки, розваги та інші щоденні потреби.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав історію українця, який купив за містом стару хату з річкою за ціною недорогого смартфона — близько $1 500. Чоловік показав, що отримав за ці гроші, і які витрати чекають на тих, хто обирає життя за містом замість оренди у великому місті.

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