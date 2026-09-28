Оренда житла в Ужгороді б’є всі рекорди: квартири здають за космічні 80 тис. грн

Оренда квартир / © ТСН

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На заході України фіксують новий ціновий рекорд на ринку нерухомості. В Ужгороді вартість оренди окремих квартир у новобудовах сягає 80-90 тис. грн на місяць. Усе через зростання попиту на житло в безпечніших регіонах країни напередодні важкої зими.

Про це свідчать оголошення на сайті з оренди нерухомості.

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В одному з оголошень йдеться, що у центрі Ужгорода здається в оренду нова двокімнатна квартира, у якій постійно є світло. Вартість оренди становить 1700 дол. (76 160 грн за курсом НБУ).

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Житло розташоване на третьому поверсі шестиповерхового будинку, який належить до житлового фонду від 2021 року (рік введення в експлуатацію — 2023). Загальна площа квартири становить 40 кв. м, а площа кухні — 15 кв.м. Допускається проживання з домашніми тваринами (можна з маленькою собачкою вагою до 10 кг).

Оренда квартири в Ужгороді / © скриншот

В іншому оголошенні вказано, що здається в оренду двокімнатна квартира на місяць і довше. Вартість 1600 дол. (71 680 грн). Житло розташоване на четвертому поверсі дев’ятиповерхового будинку (житловий фонд від 2021 року). Загальна площа квартири становить 38 кв. м, а площа кухні — 17 кв. м. Допускається проживання з домашніми тваринами — дозволена маленька собачка вагою до 10 кг.

Оренда квартири в Ужгороді / © скриншот

В Ужгороді також пропонується в оренду двокімнатна квартира вартістю 2000 дол. (89 600 грн). Житло розташоване на шостому поверсі 11-поверхового будинку (житловий фонд від 2021 року, рік введення в експлуатацію — 2025). Загальна площа помешкання становить 68 кв. м, а площа кухні — 30 кв. м. Квартира повністю з меблями.

Оренда квартири в Ужгороді / © скриншот

Нагадаємо, у серпні Ужгород став одним із найдорожчих міст України для оренди житла. Медіанна вартість «однушки» становили 22 500 грн на місяць, а «двійки» — 36 000 грн. Подобова оренда коштувала від 1000-1300 грн на добу. Через такий стрибок цін оренда стала непосильною для багатьох містян: на «однушку» доводиться витрачати 75% середньої зарплати, а на «двійку» — понад 100%.

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Зауважимо, прем’єр-міністр Сергій Корецький порадив заздалегідь подбати про альтернативне житло на зиму родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю, які живуть у багатоповерхівках. За словами Корецького, масовий виїзд містян наразі є крайністю, але такі категорії громадян краще перевезти завчасно, щоб під час можливих блекаутів та атак рятувальники могли зосередитися на ліквідації наслідків, а не на евакуації з верхніх поверхів. Водночас уряд готується до складної зими, збільшуючи генерувальні потужності та резервне живлення об’єктів.

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