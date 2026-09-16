Квартиру стане купити легше: Рада ухвалила нові правила для іпотеки

Житло в кредит / © pexels.com

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В Україні змінять механізм залучення банками довгострокового фінансування та наблизити український фінансовий ринок до стандартів Європейського Союзу. Один із напрямів, на який очікують впливу нових правил, — іпотечне кредитування.

Про це йдеться у законопроєкті №15172 «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям», за який Верховна Рада 16 вересня проголосувала у кількості 278 голосів народних депутатів.

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Закон про іпотеку: що відомо

Проблема довгострокових кредитів полягає в тому, що видані банком гроші залишаються вкладеними в позики на багато років. Це обмежує можливість фінансової установи використовувати ті самі ресурси для нових кредитів.

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Новий механізм передбачає можливість об’єднувати вже видані кредити, зокрема іпотечні, у пули та використовувати їх для випуску цінних паперів. Так банки зможуть залучати кошти інвесторів під такі активи та повертати частину ресурсів в обіг.

У результаті фінансові установи отримають додатковий інструмент для фінансування нових довгострокових позик громадянам і бізнесу.

Як працюватиме сек’юритизація

Для роботи механізму передбачено створення спеціалізованих фінансових компаній — SPV. Вони купуватимуть у банків портфелі кредитів, після чого випускатимуть під них цінні папери для залучення фінансування від інвесторів.

Окремо закон запроваджує в Україні два європейські інструменти — сек’юритизаційні облігації та облігації з покриттям.

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Залучати довгострокові кошти за допомогою таких інструментів зможуть не лише українські інвестори. Документ передбачає можливість залучення, зокрема, інституційного та іноземного капіталу.

Що передбачає новий закон

Серед ключових положень документа:

запровадження сек’юритизаційних облігацій та облігацій з покриттям;

створення спеціалізованих компаній SPV для роботи з кредитними портфелями банків;

додаткові гарантії для інвесторів, які зможуть вимагати виконання зобов’язань як від емітента, так і за рахунок забезпечення;

відокремлення активів, що забезпечують виплати за цінними паперами, від ліквідаційної маси банку у разі його банкрутства;

незалежний контроль за пулами покриття та управлінням кредитами у разі виникнення проблем у банку;

запровадження європейського стандарту STS — Simple, Transparent and Standardised, тобто простих, прозорих і стандартизованих сек’юритизацій.

Для реалізації реформи також передбачені зміни більш ніж до 15 законодавчих актів, які регулюють банківську діяльність, ринки капіталу та депозитарну систему.

Чи стане іпотека дешевшою

Очікуваний ефект від нової моделі — збільшення доступних банкам ресурсів для довгострокового кредитування. За задумом авторів, додаткове фінансування може сприяти збільшенню обсягів іпотеки та створити умови для потенційного здешевлення кредитів.

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Водночас сам факт ухвалення закону не означає автоматичного зниження ставок за іпотекою. Йдеться про створення нового механізму залучення коштів, який банки зможуть використовувати для розширення кредитування.

Окремо закон може мати значення для фінансування житла для внутрішньо переміщених осіб та залучення інвестицій у відбудову України.

Документ також є частиною адаптації українського фінансового законодавства до норм ЄС та відповідає вимогам розширеної програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ветерани та родини полеглих захисників отримають пільгову іпотеку «єОселя» під 3%.

Уряд також оновив норми площі житла для всіх позичальників.

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