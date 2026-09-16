Королева Максима в помаранчевому костюмі та туфлях на шпильках приїхала на стадіон

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима взяла участь в обговоренні документального фільму «Справжні чоловіки не плачуть», який торкається проблем психічного здоров'я у світі футболу.

Одягнувши помаранчевий костюм і туфлі на підборах, королева Максима взяла участь в обговоренні документального фільму «Справжні чоловіки не плачуть», присвяченого боротьбі зі стигмою, яку вона хоче викорінити.

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Королева Максима / © Getty Images

Захід проходив на стадіоні нідерландської футбольної команди «Бреда». Там королева Максима взяла участь у дискусії за участю фахівців у галузі психічного здоров'я та кількох колишніх футболістів, щоб обговорити психологічні проблеми, пов'язані із змагальним спортом, такі як тиск, пов'язаний із необхідністю показувати високі результати.

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Ця ініціатива спрямована на нормалізацію розмов про психічне здоров'я серед чоловіків, яким традиційно складніше говорити про свої емоції або просити про допомогу.

Любителька сміливих кольорів, королева Максима вкотре продемонструвала, що не боїться заявити про себе за допомогою вбрання, яке привертає увагу.

Королева Максима / © Getty Images

До речі, королева Великої Британії Єлизавета II завжди носила яскраві луки і для цього мала дуже вагому причину. Можливо Максима також дотримується цієї логіки.

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