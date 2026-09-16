Король Чарльз в елегантному луку відвідав національний парк в Шотландії

Король Чарльз / © Associated Press

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Сьогодні під час візиту до національного парку Кернгормс у Шотландському нагір'ї монарх зустрівся з представниками місцевих спільнот, пожежниками, волонтерами та землевласниками, які відіграли ключову роль у локалізації лісових пожеж у районах Гленмор та Абернеті (в результаті яких у липні та серпні вигоріло понад 3300 гектарів землі).

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз люб'язно поспілкувався з людьми і мав радісний вигляд. Він був одягнений у сорочку, краватку та піджак, а також світлі штани та взутий у замшеві туфлі, а в руках тримав тростину. Це рідкісний вихід короля Чарльза під час його офіційної відпустки, яка розпочалася у серпні і досі триває.

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Король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла не склала йому компанії і, очевидно, все ще відпочиває.

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Король Чарльз / © Associated Press

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