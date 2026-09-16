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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
2 хв

Лише найуважніші знайдуть її за 8 секунд: тест на IQ із білкою, яка майстерно сховалася серед листя

На перший погляд перед вами лише яскраве осіннє листя. Але не поспішайте: десь на картинці причаїлася білка, і помітити її з першої спроби буде значно складніше, ніж здається.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Тест на IQ

Тест на IQ / © pexels.com

Ця візуальна головоломка стане невеликим випробуванням для вашої уважності та спостережливості. Завдання просте — потрібно знайти білку серед осіннього листя всього за 8 секунд. Готові перевірити себе?

Спробуйте знайти білку за 8 секунд

Головоломка / © Фото з відкритих джерел

Головоломка / © Фото з відкритих джерел

Уважно подивіться на зображення та запустіть таймер. На пошуки у вас є лише вісім секунд, тому довго розглядати кожну деталь не вийде.

Складність головоломки полягає у великій кількості листя різних відтінків і форм. Через це погляд постійно перемикається між деталями, а заховану тварину легко пропустити.

Не намагайтеся хаотично оглядати всю картинку. Набагато ефективніше умовно розділити зображення на кілька частин і швидко перевіряти їх одну за одною. Шукайте не всю білку одразу, а характерні обриси тварини, які можуть відрізнятися від форми листя.

Якщо 8 секунд уже минули, а білку ви так і не побачили, дайте собі ще одну спробу. Цього разу особливо уважно придивіться до ділянок із червоним листям — саме там може ховатися підказка.

Чому такі головоломки здаються складними

Наш мозок намагається швидко впорядкувати те, що бачить. Коли перед очима багато схожих елементів, незвична деталь може буквально загубитися на їхньому тлі.

Саме тому завдання на пошук прихованих предметів так легко затягують. Спочатку здається, що відповідь має бути очевидною, а після кількох секунд безрезультатних пошуків знайти її хочеться ще більше.

Такі візуальні тести також змушують концентруватися на дрібних деталях і тренують спостережливість. А обмеження в часі робить звичайний пошук значно азартнішим.

Де ж заховалася білка

Якщо вам вдалося помітити тварину за відведені 8 секунд — із цим завданням ви впоралися чудово.

Тим, хто все ще шукає, варто ще раз уважно пройтися поглядом по червоному листю. Не концентруйтеся лише на порожніх проміжках — звертайте увагу й на самі листочки та незвичні контури між ними.

Не знайшли? Нічого страшного: правильну відповідь можна подивитися на зображенні з розв’язком. А після цього спробуйте ще одну подібну головоломку — можливо, наступну ви розгадаєте значно швидше.

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