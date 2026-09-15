Зоря — Динамо: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 7-го туру УПЛ

"Зоря" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У суботу, 19 вересня, луганська "Зоря" зустрінеться з київським "Динамо" в матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

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"Динамо" з 10 очками після п'яти зіграних поєдинків посідає четверте місце в таблиці УПЛ. У попередньому турі команда Ігоря Костюка розгромила "Епіцентр" (3:0) і перервала двоматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті України.

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"Зоря" з 8 балами після шести поєдинків перебуває на восьмій позиції в УПЛ. Минулого туру підопічні Віктора Скрипника зіграли внічию з "Буковиною" (1:1).

Де дивитися матч Зоря — Динамо

В Україні поєдинок "Зоря" — "Динамо" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Зоря — Динамо

Фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 1,49. Нічия — 4,50. Виграш луганського клубу — 6,00.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко повторив історичний бомбардирський рекорд УПЛ.

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