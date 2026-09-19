"Динамо" вирвало перемогу над "Зорею" в матчі УПЛ

"Зоря" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" здобуло перемогу над луганською "Зорею" в матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:2 .

Команди не змогли відзначитись голами у першому таймі. А ось у другій половині зустрічі "біло-сині" двічі вразили ворота суперника — на 83-й хвилині рахунок у грі відрив Володимир Бражко.

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На 86-й хвилині столична команда подвоїла свою перевагу — Матвій Пономаренко забив з передачі Назара Волошина.

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Огляд матчу "Зоря" — "Динамо"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Динамо" (13 очок) піднялося на четверте місце в таблиці УПЛ. "Зоря" (8 балів) перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Динамо" прийме "Карпати", а "Зоря" зустрінеться з "Лівим Берегом". Базова дата проведення поєдинків — 10 жовтня.

Раніше повідомлялося, що "Полісся" обіграло "Кривбас" і закріпило своє лідерство в УПЛ.

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