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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Полісся" обіграло "Кривбас" і закріпило своє лідерство в УПЛ

Єдиний гол житомирці забили з пенальті на старті матчу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

"Полісся" обіграло "Кривбас" у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол підопічні Руслана Ротаня забили уже на старті зустрічі — на 6-й хвилині пенальті реалізував Ігор Краснопір, якого напередодні довикликали до збірної України на поєдинки Ліги націй.

Огляд матчу "Полісся" — "Кривбас"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Полісся" (18 очок) закріпилося на першому місці в таблиці УПЛ. Житомирці на 3 бали випереджають найближчого переслідувача — "Шахтар", який має матч у запасі. "Кривбас" (5 пунктів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Полісся" на виїзді позмагається з "Буковиною", а криворізький клуб завітає у гості до "Оболоні". Базова дата проведення поєдинків — 10 жовтня.

Раніше повідомлялося, що гол воротаря врятував "Оболонь" від поразки в матчі УПЛ проти "Чорноморця".

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