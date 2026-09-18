"Полісся" обіграло "Кривбас" і закріпило своє лідерство в УПЛ

"Полісся" / © ФК Полісся

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"Полісся" обіграло "Кривбас" у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол підопічні Руслана Ротаня забили уже на старті зустрічі — на 6-й хвилині пенальті реалізував Ігор Краснопір, якого напередодні довикликали до збірної України на поєдинки Ліги націй.

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Огляд матчу "Полісся" — "Кривбас"

Буде додано незабаром.

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Завдяки цій перемозі "Полісся" (18 очок) закріпилося на першому місці в таблиці УПЛ. Житомирці на 3 бали випереджають найближчого переслідувача — "Шахтар", який має матч у запасі. "Кривбас" (5 пунктів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Полісся" на виїзді позмагається з "Буковиною", а криворізький клуб завітає у гості до "Оболоні". Базова дата проведення поєдинків — 10 жовтня.

Раніше повідомлялося, що гол воротаря врятував "Оболонь" від поразки в матчі УПЛ проти "Чорноморця".

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