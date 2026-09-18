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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Гол воротаря врятував "Оболонь" від поразки в матчі УПЛ проти "Чорноморця"

Голкіпер "пивоварів" Назарій Федорівський головою замкнув подачу з кутового на останній хвилині компенсованого часу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Назарій Федорівський, "Чорноморець" — "Оболонь"

Назарій Федорівський, "Чорноморець" — "Оболонь" / © ФК Чорноморець

"Чорноморець" та "Оболонь" зіграли внічию у стартовому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Чорноморець" в Одесі завершився з рахунком 1:1.

"Моряки" відкрили рахунок на 37-й хвилині зустрічі — Кирило Попов реалізував пенальті.

Однак на останній хвилині компенсованого до другого тайму часу "пивовари" зуміли дивовижним чином уникнути поразки — воротар команди Назарій Федорівський пішов до чужого штрафного майданчика на подачу з кутового та замкнув її ударом головою.

Федорівський став лише другим голкіпером в історії, який забив з гри в матчі УПЛ. Уперше подібне вдалося Євгену Боровику 2010 року в поєдинку "Кривбас" — "Арсенал". Тоді воротар криворіжців також забив головою після подачі з кутового, врятувавши свою команду від поразки (1:1).

Зазначимо, що матч між "Чорноморцем" та "Оболонню" тричі переривався через повітряну тривогу й загрозу обстрілу з боку російських окупантів.

Огляд матчу "Чорноморець" — "Оболонь"

Після цього матчу "Чорноморець" (5 очок) посідає 12-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" (4 бали) перебуває на 14-й позиії.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, одесити приймуть "Харків", а столична команда вдома позмагається з "Кривбасом". Базова дата проведення поєдинків — 10 жовтня.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розгромив "Вільхівці" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України.

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