Ще одна гучна заява: брат принцеси Діани стверджує, що їхній батько мав стосунки із Єлизаветою II

Королева Єлизавета з графом Спенсером / © Getty Images

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У мемуарах Чарльза Спенсера Swan Song: Diana, My Sister, які вже отримали статус скандальних ще до свого виходу, виявляється є ще одні сенсаційні твердження про минуле британської королівської родини.

Мемуари Чарльза Спенсера / © Getty Images

За словами Чарльза Спенсера, їхній з Діаною батько, Джон Спенсер, нібито мав романтичні стосунки з майбутньою королевою Єлизаветою II, однак лорд Маунтбеттен переконав його відмовитися від будь-яких спроб завоювати її прихильність. Уривок цієї частини історії опублікувало видання Daily Mail.

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У той час Джон служив як ад’ютант і мав «романтичний зв’язок із майбутньою королевою Єлизаветою II». За словами графа, ці стосунки припинилися після втручання лорда Маунтбеттена.

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Спенсер стверджує, що Маунтбеттен викликав його батька на розмову й дав зрозуміти, що будь-які його наміри щодо майбутньої королеви не можуть бути реалізовані.

Королева Єлизавета з графом Спенсером / © Getty Images

Точних дат цієї історії автор не наводить. Водночас граф Спенсер припускає, що Маунтбеттен таким чином міг звільняти шлях для свого племінника, принца Філіпа, і що описані події відбулися ще до початку романтичних стосунків принцеси Єлизавети з майбутнім чоловіком.

Мемуари Чарльз Спенсер описує як «просту данину брата своїй надзвичайній сестрі». Водночас книжка вже стала причиною значного резонансу через його одкровення про розмову з колишнім чоловіком Діани — принцем Чарльзом — після її смерті. Заява Спенсера набула такого розголосу, що Букінгемський палац, який ніколи нічого подібного не коментує, все ж зробив публічну заяву через свого представника.

«Хоча ми, як правило, не коментуємо книги, Його Величність усвідомлює, що біль від втрати близької людини може затьмарювати розум, впливати на судження та змінювати спогади так, що інші цього не помічають навіть через багато років після втрати», — заявив представник Букінгемського палацу.

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