Бувало й таке: рідкісне фото моменту, коли королева Єлизавета ІІ задрімала на публіці

Королева Єлизавета II / © Getty Images

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Її робота дозволила їй побувати в найвіддаленіших куточках світу, зустрітися з тисячами людей та відкрити безліч значущих заходів.

Напружений графік Її Величності, ймовірно, був досить стомлюючим, і якось це далося взнаки. У листопаді 2004 року королева Єлизавета II під час лекції в університетській клініці Дюссельдорфа трохи задрімала, сидячи між ректором Університету імені Генріха Гейне Альфонсом Лабішем (ліворуч) та Пеєром Штайнбрюком, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Того року Її Величність перебувала з триденним державним візитом у Німеччині.

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Королева Єлизавета II, 2004 рік / © Getty Images

Дивно, але це один із небагатьох випадків, коли королеву сфотографували під час такої незручної ситуації, пише Hello!. Єлизавета II все своє життя незмінно присвячувала себе своїм обов'язкам і ніколи не скаржилася на надто завантажений графік.

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Королева Єлизавета II / © Getty Images

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