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Бувало й таке: рідкісне фото моменту, коли королева Єлизавета ІІ задрімала на публіці
Покійна королева Єлизавета II була добре відома своєю непохитною трудовою етикою, але був один момент, коли, здавалося, вона трохи задрімала.
Її робота дозволила їй побувати в найвіддаленіших куточках світу, зустрітися з тисячами людей та відкрити безліч значущих заходів.
Напружений графік Її Величності, ймовірно, був досить стомлюючим, і якось це далося взнаки. У листопаді 2004 року королева Єлизавета II під час лекції в університетській клініці Дюссельдорфа трохи задрімала, сидячи між ректором Університету імені Генріха Гейне Альфонсом Лабішем (ліворуч) та Пеєром Штайнбрюком, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Того року Її Величність перебувала з триденним державним візитом у Німеччині.
Дивно, але це один із небагатьох випадків, коли королеву сфотографували під час такої незручної ситуації, пише Hello!. Єлизавета II все своє життя незмінно присвячувала себе своїм обов'язкам і ніколи не скаржилася на надто завантажений графік.