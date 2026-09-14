Бывало и такое: редкое фото момента, когда королева Елизавета II задремала на публике

Королева Елизавета II / © Getty Images

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Ее работа позволила ей побывать в самых отдаленных уголках мира, встретиться с тысячами людей и открыть множество значимых мероприятий.

Напряженный график Ее Величества, вероятно, был довольно утомительным, и однажды это дало о себе знать. В ноябре 2004 года королева Елизавета II во время лекции в университетской клинике Дюссельдорфа немного задремала, сидя между ректором Университета имени Генриха Гейне Альфонсом Лабишем (слева) и Пеером Штайнбрюком, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В тот год Ее Величество находилась с трехдневным государственным визитом в Германии.

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Королева Елизавета II, 2004 год / © Getty Images

Удивительно, но это один из немногих случаев, когда королеву сфотографировали во время такой неловкой ситуации, пишет Hello!. Елизавета II всю свою жизнь неизменно посвящала себя своим обязанностям и никогда не жаловалась на слишком загруженный график.

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Королева Елизавета II / © Getty Images

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