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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Бывало и такое: редкое фото момента, когда королева Елизавета II задремала на публике

Покойная королева Елизавета II была хорошо известна своей непоколебимой трудовой этикой, но был один момент, когда, казалось, она немного вздремнула.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Getty Images

Ее работа позволила ей побывать в самых отдаленных уголках мира, встретиться с тысячами людей и открыть множество значимых мероприятий.

Напряженный график Ее Величества, вероятно, был довольно утомительным, и однажды это дало о себе знать. В ноябре 2004 года королева Елизавета II во время лекции в университетской клинике Дюссельдорфа немного задремала, сидя между ректором Университета имени Генриха Гейне Альфонсом Лабишем (слева) и Пеером Штайнбрюком, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В тот год Ее Величество находилась с трехдневным государственным визитом в Германии.

Королева Елизавета II, 2004 год / © Getty Images

Королева Елизавета II, 2004 год / © Getty Images

Удивительно, но это один из немногих случаев, когда королеву сфотографировали во время такой неловкой ситуации, пишет Hello!. Елизавета II всю свою жизнь неизменно посвящала себя своим обязанностям и никогда не жаловалась на слишком загруженный график.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

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