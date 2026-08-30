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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Королева Елизавета II сделала милый жест для Кейт Миддлтон во время их пребывания в Балморале

Покойная монарх обожала проводить время в этом семейном шотландском поместье и всегда приглашала присоединиться к ней ее родственников.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Елизавета II и принцесса Кейт

Королева Елизавета II и принцесса Кейт / © Getty Images

Сообщается, королева Елизавета II предоставила принцессе Уэльской эксклюзивные права на фотосъемку во время летнего отдыха королевской семьи в замке Балморал, что было расценено как принятие Кейт в самые сокровенные семейные традиции.

Для принца и принцессы Уэльских стало семейной традицией каждое лето приезжать в Шотландию. Вместе со своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, семья проводит время с королем и королевой во время их ежегодного отдыха в поместье Балморал.

Замок Балморал в Шотландии / © Associated Press

Замок Балморал в Шотландии / © Associated Press

Кейт приглашение в Балморал поступило в самом начале ее романа с будущим мужем принцем Уильямом. Нет сомнений, что Кейт испытывала некоторую тревогу перед своими первыми визитами в поместье, но, похоже, покойная королева Елизавета была полна решимости успокоить ее, предоставив ей, как сообщается, особую привилегию, пишет Mirror.

Королева Елизавета II и принцесса Кейт / © Getty Images

Королева Елизавета II и принцесса Кейт / © Getty Images

По словам королевского биографа Кэти Николл, Ее Величество разрешила Кейт взять с собой фотоаппарат и сфотографировать Балморал и окружающие его захватывающие дух пейзажи, прекрасно зная о ее страсти к фотографии. Хотя для большинства это может показаться ничем не примечательным, Кэти объясняет, что обычно такое разрешение не предоставлялось.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

По словам королевского эксперта это, и приглашение в Балморал продемонстрировали готовность королевы принять Кейт в ближайшее окружение королевской семьи. В соответствии с королевской традицией, установленной королевой, король Чарльз III традиционно проводит август и сентябрь в Балморале.

Королева Камилла и король Чарльз в Шотландии / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Шотландии / © Getty Images

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