- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить кабачки в соусе сацебели на сковороде
Это сочное, пикантное блюдо, которое отлично подойдет как гарнир к мясу или птице.
Готовится очень просто: кабачки обжарьте до золотистой корочки, затем протушите в соусе сацебели с чесноком и посыпьте зеленью.
Ингредиенты
- кабачки
- 2 шт.
- соус сацебели
- 6 ст. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (укроп, чеснок)
-
Кабачки помойте и нарежьте полукольцами.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки.
Добавьте к кабачкам соус сацебели, чеснок, перец черный молотый, посолите, накройте крышкой и тушите на медленном огне 6-8 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.
Советы:
Кабачки используйте молодые.
Комментарии
Сортировать: