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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить кабачки в соусе сацебели на сковороде

Это сочное, пикантное блюдо, которое отлично подойдет как гарнир к мясу или птице.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
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Кабачки в соусе сацебели на сковороде

Кабачки в соусе сацебели на сковороде / © Credits

Готовится очень просто: кабачки обжарьте до золотистой корочки, затем протушите в соусе сацебели с чесноком и посыпьте зеленью.

Ингредиенты

кабачки
2 шт.
соус сацебели
6 ст. л.
чеснок
3 зубчика
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, чеснок)

  1. Кабачки помойте и нарежьте полукольцами.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки.

  5. Добавьте к кабачкам соус сацебели, чеснок, перец черный молотый, посолите, накройте крышкой и тушите на медленном огне 6-8 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.

Советы:

  • Кабачки используйте молодые.

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