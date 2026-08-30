Астролог назвал знаки Зодиака, которые получают удовольствие от полезной еды

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Но, хоть в это и трудно поверить, есть те, кому нравятся блюда, которые другие способны съесть только под наркозом. Астролог Людмила Булгакова назвала которые получают удовольствие от полезной еды.

Близнецы

Близнецы уверены, что полезная, но при этом невкусная еда — это плата за их красоту, здоровье и долголетие, поэтому они начинают употреблять в пищу такие продукты в силу необходимости, а потом настолько привыкают к ним, что получают удовольствие от гречки без соуса или запечённого диетического мяса без соли.

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Дева

Дев, употребляющих полезные, но при этом совершенно невкусные продукты, радует то, что таким образом они поддерживают свой организм в здоровом и боеспособном — в отношении работы и личной жизни — состояние, позволяющее им добиваться любых результатов, о которых они мечтают и к которым стремятся.

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Скорпион

Скорпионы всегда находятся в курсе всех трендов, к какой бы сфере жизни они ни относились, и питание в этом смысле — не исключение. Сейчас, когда в моде — и совершенно справедливо — находится осознанное отношение к жизни — и питанию — они очень избирательно относятся к еде и получают от нее не только пользу, но и удовольствие.

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