Фролова, Мозговая и Глинская: кто из украинских звезд родил после 40 и как прошли их беременности

Василиса Фролова, Елена Мозговая и Лиза Глинская

Реклама

Есть стереотип, что рожать лучше в молодом возрасте. Однако украинские знаменитости собственным примером доказывают, что годы не мешают беременности.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, которые родили после 40 лет. Для кого-то из них позднее материнство было сознательным выбором, а некоторые долгое время не могли забеременеть, но желаемое пополнение в семье произошло.

Реклама

Василиса Фролова — 43 года

Ведущая родила первенца в 43 года. Знаменитость стала мамой сына Родиона 7 марта 2021 года. Василиса Фролова пыталась забеременеть и раньше, но ей этого не удавалось. Ведущая обследовалась у разных врачей, но результата не было. Однако случайная интимная связь с продюсером Дмитрием Котеленцем кардинально изменила ее жизнь. После первого секса знаменитость забеременела. Наконец, пара поженилась, живет сейчас в Дубае и воспитывает сына.

Реклама

Василиса Фролова с сыном / © instagram.com/vasyafrolova

Виктория Билан — 47 лет

Актриса родила сына Ярему в 47 лет. Отец мальчика — актер Владимир Ращук. Пара хотела стать родителями, но долго это не получалось. Виктория Билан прошла шесть попыток ЭКО и только последняя оказалась успешной. Правда, наслаждаться отцовством вместе с мужем актриса не смогла. Супруги развелись со скандалом, поскольку Владимир Ращук начал отношения с другой. Стоит отметить, что сын Ярема является вторым ребенком актрисы. В 26 лет она родила дочь Екатерину.

Виктория Билан с сыном / © instagram.com/vikki.bilan

Лиза Глинская — 41 год

Кулинарная блогерша родила двойняшек в 41 год. Беременность для Лизы Глинской не была легкой. Она пережила два сильных кровотечения, на поздних сроках развилась преэклампсия, тело знаменитости набухало. В конце концов, ей сделали экстренное кесарево сечение. Так на свет появились Соломия и Полина. А вообще Лиза Глинская долгое время не решалась на материнство, поскольку в 23 года пережила трагедию — из-за халатности и ошибки врачей ее ребенок родился мертвым.

Лиза Глинская с дочками / © instagram.com/lizaglinskaya

Инна Шевченко — 47 лет

Ведущая родила первенца в 47 лет. Сын знаменитости, которого она назвала Матисом, появился на свет во Франции. Отец мальчика — муж-француз Инны Шевченко Лоран Жави. К слову, ведущая забеременела с третьей попытки ЭКО. Знаменитость родила с помощью кесарева сечения.

Инна Шевченко с мужем и сыном

Лавика — 40 лет

Певица впервые стала мамой в 40 лет. Как ранее признавалась артистка, позднее материнство — это ее сознательный выбор, поскольку сначала она вкладывала силы в саморазвитие. Лишь в 40 лет Лавика почувствовала, что уже зрелая и готовая к материнству. Беременность знаменитости прошла хорошо. Артистка вела достаточно активный образ жизни. Наконец, 28 декабря 2025 года Лавика родила сына.

Реклама

Лавика с сыном / © instagram.com/lavika

Елена Мозговая — 41 год

Продюсер родила дочь Соломию в 41 год. Это общий ребенок знаменитости и его мужа, певца Дэвида Аксельрода. Свою беременность и состояние Елена Мозговая тщательно скрывала. От предыдущих отношений знаменитость воспитывает дочерей Зою и Евгению, которых она родила в 19 и 24 года.

Елена Мозговая с дочерью Соломией

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о самых крепких звездных парах. Например, певец Павел Зибров уже 32 года в браке, а актер Евгений Кошевой — 19.

Новости партнеров