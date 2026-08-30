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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 30 августа: сколько баллов будет

Геомагнитная ситуация в ближайшее время станет спокойнее.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 30 августа, активность Солнца ослабит. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

Несколько дней назад произошел быстрый удар от двух выбросов корональной массы, а затем выросла скорость солнечного ветра. Это привело к незначительному геошторму. Впрочем, после двух дней, когда магнитная буря держалась на красном уровне, она стала ослабевать.

Магнитная буря 30 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 30 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря — временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся вспышки на светили или выбросы солнечной плазмы, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

Чаще всего на Земле наблюдаются слабые или умеренные геомагнитные возмущения. Для большинства людей они проходят незаметно.

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