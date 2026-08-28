Магнитная буря 28 августа: какой будет ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

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В пятницу, 28 августа, Украину покрыла мощная магнитная буря. Активность Солнца достигла красного уровня — К-индекса 5.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Поступил высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры. Несколько дней геомагнитные условия были спокойны, но после начала этого скоростного потока они усилились. Ожидается магнитная буря уровня G1.

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Магнитная буря 28 августа. Фото: Meteoagent.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

контролировать АД.

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