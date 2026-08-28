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Магнитная буря 28 августа: какой будет ее мощность
Большинство людей не испытывают влияния магнитных бурь, однако некоторые могут иметь ухудшение самочувствия.
В пятницу, 28 августа, Украину покрыла мощная магнитная буря. Активность Солнца достигла красного уровня — К-индекса 5.7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Поступил высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры. Несколько дней геомагнитные условия были спокойны, но после начала этого скоростного потока они усилились. Ожидается магнитная буря уровня G1.
Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:
соблюдать режим сна;
пить достаточно воды;
избегать чрезмерных физических нагрузок;
больше гулять на свежем воздухе;
ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;
контролировать АД.