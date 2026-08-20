День ангела 27 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 27 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 27 августа

27 августа 2026 поздравьте с именинами Владимира, Дмитрия, Ивана, Михаила, Александра, Степана, Анфису.

Владимир — древнегерманское происхождение, означает «властитель мира». В детстве любит порядок, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится харизматичным.

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Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве терпелив, сдержан. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве вежливый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, энергичный. Во взрослом возрасте становится преданным.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как «венец». В детстве подвижен, активен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Анфиса — древнегреческое происхождение, означает «цветущая». В детстве нежная, своенравная. Во взрослом возрасте становится решительной.

День ангела 27 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 27 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит мир, здоровье и счастливые моменты.

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю света в душе, радости в сердце и Божьего благословения на каждом шагу.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет к осуществлению мечтаний.

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Поздравляю с твоим особым днем! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и множества поводов для улыбки.

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Счастливого Дня ангела! Пусть жизнь будет наполнена добром, теплом, искренними людьми и приятными событиями.

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