- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 27 августа: кого и как поздравлять с именинами
27 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 27 августа
27 августа 2026 поздравьте с именинами Владимира, Дмитрия, Ивана, Михаила, Александра, Степана, Анфису.
Владимир — древнегерманское происхождение, означает «властитель мира». В детстве любит порядок, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится харизматичным.
Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве терпелив, сдержан. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве вежливый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, энергичный. Во взрослом возрасте становится преданным.
Степан — древнегреческие корни, толкуется как «венец». В детстве подвижен, активен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Анфиса — древнегреческое происхождение, означает «цветущая». В детстве нежная, своенравная. Во взрослом возрасте становится решительной.
День ангела 27 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит мир, здоровье и счастливые моменты.
***
Искренне поздравляю с именинами! Желаю света в душе, радости в сердце и Божьего благословения на каждом шагу.
***
С Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет к осуществлению мечтаний.
***
Поздравляю с твоим особым днем! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и множества поводов для улыбки.
***
Счастливого Дня ангела! Пусть жизнь будет наполнена добром, теплом, искренними людьми и приятными событиями.