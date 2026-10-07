День ангела 14 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 14 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 14 октября

14 октября 2026 года поздравьте с именинами Гната, Кузьму, Михаила, Назара, Петра, Параску.

Игнат — этрутское происхождение, означает «огненный». В детстве носит взрывной характер, импульсивный. Во взрослом возрасте становится энергичным, готовым рисковать.

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Кузьма — древнегреческое имя, переводится как «вселенная». В детстве сообразительный, озорной. Во взрослом возрасте становится честолюбивым, хозяйственным.

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Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве честный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится искренним, справедливым.

Назар — древнееврейское происхождение, означает «посвятивший себя Богу». В детстве активный, добродушный. Во взрослом возрасте становится хорошим отцом, уравновешенным.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, решительным.

Прасковья — древнегреческие корни, толкуется как «накануне праздника». В детстве послушная, добрая. Во взрослом возрасте становится жизнерадостной, коммуникабельной.

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День ангела 14 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от всего недоброго и помогал находить верный путь. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, любви, добра и радости.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, защищает от невзгод и дарит надежду в сложные минуты. Желаю здоровья, мира, благополучия и исполнения самых заветных желаний.

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С Днем ангела! Желаю света в душе, тепла в сердце и счастья в каждом дне. Пусть рядом будут искренние люди, дома царят любовь и уют, а судьба дарит много приятных событий.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя на всех жизненных дорогах, отводит беды и помогает преодолевать трудности. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и великого человеческого счастья.

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В День ангела желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для радости, любви, добрых встреч и приятных неожиданностей. Пусть каждый новый день приносит хорошие новости и дарит повод улыбнуться.

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