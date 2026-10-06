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Графики отключения света в Украине 7 октября: где и когда не будет электроэнергии
Графики отключения света вводятся в некоторых областях Украины 7 октября.
В части регионов Украины 7 октября вводятся круглосуточные графики отключения света. Вынужденные меры связаны с последствиями российских обстрелов энергетических объектов.
ТСН собрал график отключения света по областям.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отключении света можно узнать в чат-боте, на сайте или в приложении «Киев Цифровой». Теперь известно о таком графике:
Группа 1: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 2: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 3: 09:00-12:30
Группа 4: 09:00-12:30
Группа 5: 12:00-15:30
Группа 6: 12:00-15:30
Группа 7: 15:00–18:30
Группа 8: 15:00–18:30
Группа 9: 15:00–18:30
Группа 10: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 11: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 12: 03:00-06:30, 18:00-22:00
Группа 13: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 14: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 15: 09:00–12:30
Группа 16: 09:00–12:30
Группа 17: 12:00–15:30
Группа 18: 12:00–15:30
Группа 19: 15:00–18:30
Группа 20: 15:00–18:30
Группа 21: 15:00–18:30
Группа 22: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 23: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 24: 03:00-06:30, 18:00-22:00
Группа 25: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 26: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 27: 09:00-12:30
Группа 28: 09:00-12:30
Группа 29: 12:00-15:30
Группа 30: 12:00-15:30
Группа 31: 15:00–18:30
Группа 32: 15:00–18:30
Группа 33: 15:00–18:30
Группа 34: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 35: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 36: 03:00-06:30, 18:00-22:00
Группа 37: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 38: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 39: 09:00-12:30
Группа 40: 09:00-12:30
Группа 41: 12:00-15:30
Группа 42: 12:00-15:30
Группа 43: 15:00–18:30
Группа 44: 15:00–18:30
Группа 45: 15:00–18:30
Группа 46: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 47: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 48: 03:00-06:30, 18:00-22:00
Группа 49: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 50: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Группа 51: 09:00-12:30
Группа 52: 09:00-12:30
Группа 53: 12:00-15:30
Группа 54: 12:00-15:30
Группа 55: 15:00–18:30
Группа 56: 15:00–18:30
Группа 57: 15:00–18:30
Группа 58: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Группа 59: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Группа 60: 03:00-06:30, 18:00-22:00
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области 7 октября ДТЭК сообщил о следующих графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области
В Сумской области 7 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света в Житомирской области
В Житомирской области 7 октября, по указанию «Укрэнерго» в течение всех суток будут действовать следующие графики отключения света:
Графики отключения света в Черниговской области
В Черниговской области 7 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о следующих ГБО:
Графики отключения света в Черкасской области
В Черкасской области по распоряжению НЭК «Укрэнерго» 7 октября с 00:00 до 24:00 применят графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 15:00 — 17:00, 23:00 — 24:00
1.2 01:00 — 03:00, 15:00 — 17:00, 23:00 — 24:00
2.1 03:00 — 05:00, 15:00 — 17:00
2.2 05:00 — 07:00, 17:00 — 19:00
3.1 07:00 — 09:00, 17:00 — 19:00
3.2 07:00 — 09:00, 17:00 — 19:00
4.1 09:00 — 11:00, 19:00 — 21:00
4.2 09:00 — 11:00, 19:00 — 21:00
5.1 00:00 — 01:00, 11:00 — 13:00, 19:00 — 21:00
5.2 11:00 — 13:00, 21:00 — 23:00
6.1 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00
6.2 13:00 — 15:00, 21:00 — 22:00
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, по указанию НЭК «Укрэнерго» в некоторых областях Украины 7 октября в течение всех суток будут действовать ограничения электроснабжения.
Также в Киеве 6 октября ввели стабилизационные отключения электроэнергии по графику. Соответствующую команду предоставила НЭК «Укрэнерго».
Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что 6 октября почасовые отключения электроэнергии будут применяться в части регионов Украины. Ограничения должны действовать с 15:00 до конца суток.