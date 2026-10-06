Графики отключения света в Украине 7 октября: где и когда не будет электроэнергии

Отключение света / © Associated Press

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В части регионов Украины 7 октября вводятся круглосуточные графики отключения света. Вынужденные меры связаны с последствиями российских обстрелов энергетических объектов.

ТСН собрал график отключения света по областям.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отключении света можно узнать в чат-боте, на сайте или в приложении «Киев Цифровой». Теперь известно о таком графике:

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Группа 1: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 2: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 3: 09:00-12:30

Группа 4: 09:00-12:30

Группа 5: 12:00-15:30

Группа 6: 12:00-15:30

Группа 7: 15:00–18:30

Группа 8: 15:00–18:30

Группа 9: 15:00–18:30

Группа 10: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 11: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 12: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Группа 13: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 14: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 15: 09:00–12:30

Группа 16: 09:00–12:30

Группа 17: 12:00–15:30

Группа 18: 12:00–15:30

Группа 19: 15:00–18:30

Группа 20: 15:00–18:30

Группа 21: 15:00–18:30

Группа 22: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 23: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 24: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Группа 25: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 26: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 27: 09:00-12:30

Группа 28: 09:00-12:30

Группа 29: 12:00-15:30

Группа 30: 12:00-15:30

Группа 31: 15:00–18:30

Группа 32: 15:00–18:30

Группа 33: 15:00–18:30

Группа 34: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 35: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 36: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Группа 37: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 38: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 39: 09:00-12:30

Группа 40: 09:00-12:30

Группа 41: 12:00-15:30

Группа 42: 12:00-15:30

Группа 43: 15:00–18:30

Группа 44: 15:00–18:30

Группа 45: 15:00–18:30

Группа 46: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 47: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 48: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Группа 49: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 50: 07:00-09:30, 21:00-24:00

Группа 51: 09:00-12:30

Группа 52: 09:00-12:30

Группа 53: 12:00-15:30

Группа 54: 12:00-15:30

Группа 55: 15:00–18:30

Группа 56: 15:00–18:30

Группа 57: 15:00–18:30

Группа 58: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Группа 59: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Группа 60: 03:00-06:30, 18:00-22:00

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 7 октября ДТЭК сообщил о следующих графиках отключения света:

График отключения света на Киевщине 7 октября / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 7 октября / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области 7 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго».

График отключения света на Сумщине 7 октября

Графики отключения света в Житомирской области

В Житомирской области 7 октября, по указанию «Укрэнерго» в течение всех суток будут действовать следующие графики отключения света:

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График отключения света на Житомирщине 7 октября

Графики отключения света в Черниговской области

В Черниговской области 7 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о следующих ГБО:

График отключения света на Черниговщине

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области по распоряжению НЭК «Укрэнерго» 7 октября с 00:00 до 24:00 применят графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 15:00 — 17:00, 23:00 — 24:00

1.2 01:00 — 03:00, 15:00 — 17:00, 23:00 — 24:00

2.1 03:00 — 05:00, 15:00 — 17:00

2.2 05:00 — 07:00, 17:00 — 19:00

3.1 07:00 — 09:00, 17:00 — 19:00

3.2 07:00 — 09:00, 17:00 — 19:00

4.1 09:00 — 11:00, 19:00 — 21:00

4.2 09:00 — 11:00, 19:00 — 21:00

5.1 00:00 — 01:00, 11:00 — 13:00, 19:00 — 21:00

5.2 11:00 — 13:00, 21:00 — 23:00

6.1 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

6.2 13:00 — 15:00, 21:00 — 22:00

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, по указанию НЭК «Укрэнерго» в некоторых областях Украины 7 октября в течение всех суток будут действовать ограничения электроснабжения.

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Также в Киеве 6 октября ввели стабилизационные отключения электроэнергии по графику. Соответствующую команду предоставила НЭК «Укрэнерго».

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что 6 октября почасовые отключения электроэнергии будут применяться в части регионов Украины. Ограничения должны действовать с 15:00 до конца суток.

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