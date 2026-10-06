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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Графики отключений возвращаются: что будет со светом в Украине 7 октября

В части регионов Украины 7 октября вводятся графики отключения света.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графики отключений

Графики отключений

В некоторых областях Украины 7 октября в течение всех суток будут действовать ограничения электроснабжения.

Об этом сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Согласно обнародованной информации, ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59:

  • Для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности.

  • Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

Ограничения вводятся из-за последствий российских обстрелов энергообъектов.

Отключение света 7 октября / © Укренерго

Отключение света 7 октября / © Укренерго

В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация может меняться, поэтому советуют следить за обновлениями на страницах своих облэнерго и экономно использовать свет, когда он есть.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Киеве 6 октября ввели стабилизационные отключения электроэнергии по графику. Соответствующую команду дала НЭК «Укрэнерго».

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что 6 октября почасовые отключения электроэнергии будут применяться в части регионов Украины. Ограничения должны действовать с 15:00 до конца суток.

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