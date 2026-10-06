В Киеве начинаются стабилизационные отключения света: где смотреть график

Отключение света в Киеве / © Associated Press

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В Киеве сегодня вводят стабилизационные отключения электроэнергии по графику. Соответствующую команду предоставил НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщает компания ДТЭК.

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Киевляне могут проверить свой график отключений в чат-боте ДТЭК, на официальном сайте или в приложении «Киев Цифровой».

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Также информация о времени отключения по конкретному адресу доступна на сайте YASNO и в приложении YASNO Mobile.

Жителям столицы советуют заранее проверить свою очередь и время возможного обесточивания, поскольку отключения будут происходить в соответствии со стабилизационными графиками.

Ранее в Киеве уже фиксировали перебои с электроснабжением в разных районах столицы. В части города свет исчезал полностью, в других районах сообщали о скачках напряжения.

Отключения вводят и в других регионах

Напомним, «Укрэнерго» сообщили, что 6 октября почасовые отключения электроэнергии будут применяться в части регионов Украины. Ограничения должны действовать с 15:00 до конца суток.

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Причина – повреждение энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и необходимость избежать перегрузки оборудования. Для промышленности будут вводить графики ограничения мощности, а для населения – почасовые отключения объемом в одну очередь.

Утром обесточивания уже фиксировались в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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