Свет будут выключать уже сегодня: в котором часу начнутся отключения - "Укрэнерго"

Отключение света (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

В части регионов Украины сегодня, 6 октября, введут почасовые отключения электроэнергии. Ограничения начнут действовать с 15:00 и продлятся до конца суток.

Об этом сообщили к компании “Укрэнерго".

Реклама

Причина — повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов и необходимость избежать перегрузки оборудования.

Реклама

Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей графики почасовых отключений объемом до одной очереди.

Энергетики призывают при действии ограничений экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно несколько мощных приборов после восстановления питания.

Узнать, будут ли отключения по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго своего региона.

Где уже есть проблемы со светом

После новых российских ударов по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы обесточивание в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Реклама

Там, где позволяет ситуация безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Потребление электроэнергии выросло

6 октября по состоянию на 09:30 потребление электроэнергии было на 2,9% выше, чем в это же время в предыдущий день.

Причиной называют пасмурную погоду в значительной части Украины. Поэтому бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно, а потребление электроэнергии из общей сети растет.

Накануне, 5 октября, вечерний максимум потребления был на 1,7% выше, чем в предыдущий рабочий день – 2 октября.

Реклама

Использование мощных электроприборов сегодня советуют перенести на период с 10:00 до 15:00, когда промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Ситуация в энергосистеме после российских атак может изменяться, поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями своего оператора системы распределения.

Уточнить регионы с графиками Сделать лед более конкретным

Россия раньше начала бить по энергетике

Ранее в ISW заявили, что в этом году Россия, вероятно, раньше обычного начинает масштабную кампанию ударов по украинской энергетике.

Аналитики считают, что Москва стремится нанести как можно больший ущерб тому, как Украина сможет усилить противодействие баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам. Параллельно Минобороны РФ, по оценке ISW, уже формирует информационное оправдание для новых атак осенью и зимой 2026-2027 годов.

В Институте предполагают, что Россия все больше делает ставку на дальнобойные удары по критической инфраструктуре зимой, пытаясь усилить давление на Украину и усложнить жизнь гражданского населения.

Новости партнеров

Новости партнеров