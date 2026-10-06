Взрыв. / © Associated Press

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Во вторник, 6 октября, в среду дня российская армия ударила по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атакована территория больницы. Есть раненые.

Что известно о последствиях атаки, читайте в материале ТСН.ua.

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В Криворожском районе в 09.57 объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали о баражирующих боеприпасах типа «Бандероль» с юга курсом на Кривой Рог. Около 10:00 в городе раздались взрывы.

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Последствия атаки

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне запустили две «Бандероли». Под прицелом оказался центр города, в том числе медицинское учреждение.

«Враг нанес удар по территории одной из городских больниц», — подчеркнул чиновник.

Что известно о пострадавших

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что по состоянию на 11:40 количество раненых возросло до пяти. В частности, две женщины 28 и 40 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

Заметим, сначала Вилкул сообщил о по меньшей мере двое раненых: мужчина и женщина, которая является работницей заведения. Сейчас ее состояние тяжелое — медработница в операционной.

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Впоследствии он добавил, что травмы получила еще одна женщина, которую сейчас тоже оперируют. По словам чиновника, к моменту атаки она просто гуляла с собакой.

Напомним, в эту ночь РФ устроила террор в городах Украины. Захватчики запустили 137 ударных беспилотников разных типов, в том числе 49 реактивных. Силы ПВО уничтожили и подавили 114 вражеских дронов.

В частности, русские войска атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Есть потерпевшие.

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