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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2025
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по большому областному центру: в городе возник пожар

Россияне ударили по предприятию в Одессе. Прошло без травмированных.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака в Одессу.

Атака в Одессу. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Одессу. В областном центре повреждено предприятие, вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«В Одессе в результате ночной атаки повреждено здание одного из частных предприятий. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Чиновник подчеркнул, что в результате российских обстрелов возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать спасателям. В настоящее время на месте удара идет ликвидация последствий.

РФ ударила по Одессе. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

РФ ударила по Одессе. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

РФ ударила по Одессе. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

РФ ударила по Одессе. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, минувшей ночью, 5 октября, кафиры били по инфраструктуре Одесской области: объектам промышленности, порта, а также дачному сектору.

В то же время вчера блекаут накрыл часть Одессы: произошла авария на электросетях. Три района города — Киевский, Приморский и Хаджибейский — временно остались без света.

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