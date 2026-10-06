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- Украина
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РФ ударила по большому областному центру: в городе возник пожар
Россияне ударили по предприятию в Одессе. Прошло без травмированных.
Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Одессу. В областном центре повреждено предприятие, вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«В Одессе в результате ночной атаки повреждено здание одного из частных предприятий. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Чиновник подчеркнул, что в результате российских обстрелов возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать спасателям. В настоящее время на месте удара идет ликвидация последствий.
Напомним, минувшей ночью, 5 октября, кафиры били по инфраструктуре Одесской области: объектам промышленности, порта, а также дачному сектору.
В то же время вчера блекаут накрыл часть Одессы: произошла авария на электросетях. Три района города — Киевский, Приморский и Хаджибейский — временно остались без света.