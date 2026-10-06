РФ ударила по большому областному центру: в городе возник пожар

Атака в Одессу. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Реклама

Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Одессу. В областном центре повреждено предприятие, вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

«В Одессе в результате ночной атаки повреждено здание одного из частных предприятий. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Реклама

Чиновник подчеркнул, что в результате российских обстрелов возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать спасателям. В настоящее время на месте удара идет ликвидация последствий.

РФ ударила по Одессе. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

РФ ударила по Одессе. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, минувшей ночью, 5 октября, кафиры били по инфраструктуре Одесской области: объектам промышленности, порта, а также дачному сектору.

В то же время вчера блекаут накрыл часть Одессы: произошла авария на электросетях. Три района города — Киевский, Приморский и Хаджибейский — временно остались без света.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров