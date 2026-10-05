Дроны РФ могут стать намного быстрее: эксперт раскрыл, что планирует Кремль

Шахед

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Россия пытается сделать свои дроны более быстрыми, чтобы Украина тратила на их сбивание дорогостоящие ракеты ПВО. Чтобы противодействовать этому, украинские разработчики должны создавать автоматизированные дроны-перехватчики и строить собственное тактическое ПВО.

Об этом заявил авиаэксперт Анатолий Храпчинский подкасти РБК-Украина «ЭТО БАЗА» .

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Россия готовит более быстрые дроны: что известно

По словам специалиста, работа по защите неба строится по двум контурам. Первый контур — это быстрые решения для первоочередных задач, которыми стали FPV-дроны-перехватчики квадрокоптерного типа. Второй контур предполагает создание более стратегических средств, способных сбивать более сложные цели, в частности крылатые ракеты.

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Эксперт подчеркнул, что привлечение FPV-дронов квадрокоптерного типа было именно тем первым контуром, который должен был закрыть срочные потребности.

«Параллельно второй контур должен был создавать решения, которые позволили бы нам работать по любым воздушным целям. Даже по крылатым ракетам, потому что враг хочет увеличить скорость этих средств нападения для того, чтобы опять-таки нас вытащить в режим работы классическими системами противовоздушной обороны: ПЗРК, ЗРК, авиация, ракеты класса воздух-воздух, поверхность-воздух. Соответственно, он пытается увеличить скорость», — отметил специалист.

Анатолий Храпчинский отметил, что нынешние перехватчики рассчитаны на Шахеды со скоростью до 500 км/ч. Если Россия будет применять дроны со скоростью 800 км/ч, это потребует иного построения планера, новой аэродинамики, уменьшения времени реакции и обязательной автоматизации процессов.

Он отметил, что в итоге Украина все равно придет к созданию собственного тактического ПВО для эффективного отражения воздушных атак.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что военнослужащие Сил обороны Украины впервые сбили российские реактивные дроны, в частности модели «Герань-5», с помощью автоматизированных турелей.

Ранее военный специалист в области радиотехнологий и связи Сергей Флеш Бескрестнов сообщал, что россияне впервые использовали на реактивном беспилотнике боеприпас нового типа — особый кумулятивно-режущий специальный боезаряд.

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