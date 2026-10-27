В оккупированных Алешках ввели режим тишины: первые детали

Алешки. / © antikor.com.ua

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В оккупированных Алешках Херсонской области началась гуманитарная операция в условиях прекращения огня. В 03:00 Украина и агрессор Россия подтвердили ее начало.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Заметим, что режим тишины действует на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной операции. Цель операции – доставить помощь местным жителям, обеспечить возможность эвакуации гражданских и спасти людей.

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Миссию проводят с участием Уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

«Стороны соблюдают договоренности, которые мы достигли, как руководители переговорных групп, с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой», — подчеркнул Лубинец.

Перемирие в Алешках - что известно

23 октября стало известно, что Украина и Россия согласовали локальное прекращение огня в Алешках для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Перемирие было достигнуто по инициативе первой леди США Мелании Трамп. За ходом операции будет следить независимая американская медиаорганизация.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что официальный Киев работает над расширением гуманитарной миссии на другие места. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты заминировали дороги, что существенно затрудняет проведение операции и усугубляет и без того тяжелую ситуацию для местных жителей.

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В то же время, на днях министр внутренних дел Украины Иван Выговский проинформировал, что в Алешек дронами доставили 600 кг помощи для малышей. Операцию провели бойцы роты специального назначения "Болгаричи" 11-й бригады Нацгвардии.

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