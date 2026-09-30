"Плохая новость": РФ адаптировала реактивные дроны для сноса высоковольтных опор и железных мостов — "Флэш"

Разрушенная опора ЛЭП в Киеве

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Российские войска впервые использовали на реактивном беспилотнике боеприпас нового типа, разработанный специально для уничтожения металлических конструкций, высоковольтных опор и мостов.

Об этом сообщил военный специалист в области радиотехнологий и связи, советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

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«Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БпЛА особый боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН)», — написал «Флэш».

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По его словам, такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций. Боезаряд КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырех модулей поражения.

«Я думаю, что в планах противника атаковать важные высоковольтные линии электропередач», — предположил эксперт.

В то же время в соцсетях столичные паблики уже публикуют, как РФ атакует высоковольтные линии электропередач.

«РФ уже атакует линии ЛЭП, поэтому в части районов есть отключения света. Левый и правый берег отчасти остался без света», — отмечает паблик «Київ інфо».

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Відео t.me/kievinfo_kyiv (Київ ІНФО)

Ранее премьер Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

Также сегодня, 30 сентября, российская армия нанесла удар по генерирующему оборудованию Трипольской ТЭС в Киевской области.

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