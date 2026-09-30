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- Украина
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"Плохая новость": РФ адаптировала реактивные дроны для сноса высоковольтных опор и железных мостов — "Флэш"
«Флэш» предупредил о новой опасности — россияне испытывают на дронах новые боеприпасы для разрушения высоковольтных линий.
Российские войска впервые использовали на реактивном беспилотнике боеприпас нового типа, разработанный специально для уничтожения металлических конструкций, высоковольтных опор и мостов.
Об этом сообщил военный специалист в области радиотехнологий и связи, советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.
«Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БпЛА особый боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН)», — написал «Флэш».
По его словам, такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций. Боезаряд КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырех модулей поражения.
«Я думаю, что в планах противника атаковать важные высоковольтные линии электропередач», — предположил эксперт.
В то же время в соцсетях столичные паблики уже публикуют, как РФ атакует высоковольтные линии электропередач.
«РФ уже атакует линии ЛЭП, поэтому в части районов есть отключения света. Левый и правый берег отчасти остался без света», — отмечает паблик «Київ інфо».
Ранее премьер Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.
Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.
Также сегодня, 30 сентября, российская армия нанесла удар по генерирующему оборудованию Трипольской ТЭС в Киевской области.