Россия снова начала массированно бить по энергосистеме Украины: Корецкий раскрыл детали

Атака на энергосистему Украины

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В ночь на 30 сентября Россия осуществила первую массированную и комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с конца прошлого отопительного сезона. Под ударом оказались 11 регионов, есть разрушения, пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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«Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Этой ночью ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах», — отметил глава правительства.

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Он добавил, что с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру, однако столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

Корецкий отметил, что в результате ночной атаки есть повреждения и разрушения, поэтому он ожидает детальный доклад о состоянии оборудования и сроках восстановления.

«Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в громадах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению», — подчеркнул он.

Премьер также сообщил, что в общей сложности с вечера 29 сентября под ударом находились 11 регионов страны, и кроме энергетики, враг снова бил по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге. Есть раненые и пострадавшие.

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Атака на энергетику Украины 30 сентября — что известно

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы во всех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Российская армия нанесла удар по генерирующему оборудованию Трипольской ТЭС, сообщили в «Центрэнерго». Ремонтные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью, а детали пока не разглашают по соображениям безопасности.

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