Путин может вернуть «генерала Армагеддона» Суровикина: какие слухи ходят в РФ

Суровикин / © Associated Press

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Российские СМИ сообщают, что в Москву прибыл генерал Сергей Суровикин, которого также называют "генералом Армагеддоном". Уже появилось предположение, что он может получить новую высокую должность в российской армии.

Об этом пишет wiadomosci.onet.pl.

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Что известно

Суровикин — опытный российский генерал, представлявший, в частности, интересы России в Сирии, где и получил свое прозвище. Оно связано с жесткой тактикой, применяемой войсками под его командованием, в том числе массированными бомбардировками позиций противника, а также гражданской инфраструктуры.

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Суровикин также командовал российскими силами в Украине, однако впоследствии потерял расположение Владимира Путина после того, как не достиг поставленных целей на фронте. Кроме того, его обвиняли в связи с Евгением Пригожиным, который в 2023 году организовал мятеж в России.

Российские СМИ предполагают, что появление генерала в Москве может быть связано с его возможным назначением на новую должность в российских силовых структурах.

Военные эксперты, цитируемые российскими медиа, называют Суровикина командующим со значительным боевым опытом. По их мнению, его возвращение на руководящий пост могло бы стать одним из факторов более масштабных изменений в российской армии.

Как мы писали, Суровикин, отстраненный после мятежа Евгения Пригожина в 2023 году, исчез из публичного пространства . В мае 2025 года он был замечен на мероприятиях посольства РФ в Алжире, посвященных 9 мая. По данным британской разведки, генерал находится там как руководитель группы российских военных специалистов. Ранее сообщалось, что осенью 2023 года Суровикин также посещал Алжир в составе делегации Минобороны РФ.

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