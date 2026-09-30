Китай впервые за 16 лет изменил закон о мобилизации: к чему готовится Пекин

Армия Китая / © Associated Press

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В Китае впервые за 16 лет обновили закон о мобилизации. Новые правила расширяют права государства во время войны и позволяют изымать имущество граждан и предприятий для нужд армии.

Об этом сообщает Nikkei.

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Закон о мобилизации в Китае — что известно

Закон начнет действовать в октябре. Его цель — быстро перевести экономику, инфраструктуру и людей страны на военные нужды.

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После официального объявления мобилизации китайские власти получат право изымать для нужд обороны:

гражданские транспортные средства;

объекты инфраструктуры;

энергетические мощности

Граждане и частные предприятия обязаны безоговорочно выполнять соответствующие предписания. По данным Nikkei, новация коснется и работающего в КНР иностранного бизнеса — в случае чрезвычайной ситуации компаниям могут поручить выпуск продукции для государственных нужд.

Также закон разрешает использовать для мобилизации искусственный интеллект, робототехнику и беспилотники. Госструктуры вместе с бизнесом должны заранее накапливать важные материалы и редкоземельные металлы, а также вести учет всех технологий страны.

Масштабные учения возле Тайваня и угроза эскалации

Отмечается, что изменения в закон принимаются из-за роста напряженности вокруг Тайваня. Китайские военные регулярно проводят учения у острова, а в июле устроили двухдневные тренировки с боевыми стрельбами в Тайванском проливе.

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Только за период 29-30 сентября Министерство обороны Тайваня зафиксировало у своих границ:

9 самолетов Народно-освободительной армии Китая;

7 военных кораблей;

6 государственных судов КНР.

Как Тайвань готовится к обороне и перевооружается

Ввиду угрозы Тайвань также наращивает военную готовность. В августе на острове прошли 10-дневные ежегодные учения Han Kuang.

«Армия должна быть готова к тому, что китайские учения перерастут в войну», — отметил министр обороны Тайваня Веллингтон Ку.

Для укрепления обороноспособности власти острова увеличивают оборонный бюджет. В 2026 году расходы на оборону выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом и достигли 3,32% ВВП, а на 2027 год правительство предложило повысить оборонное финансирование еще на 18%.

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Параллельно продолжается военно-техническое сотрудничество с США, которые в декабре 2025 года одобрили рекордный пакет продаж вооружения Тайваня на сумму $11,1 млрд. Контракт предусматривает поставку 82 пусковых установок HIMARS, 60 самоходных гаубиц M109A7, баражирующих боеприпасов.

В то же время процесс перевооружения сталкивается с задержками. Тайвань до сих пор не получил ни одного из 66 истребителей F-16, заказанных еще в 2019 году, а американские сенаторы заявляют о задержке военной помощи на общую сумму более $15 млрд.

Напомним, 23-25 сентября лидер Китая Си Цзиньпин посетил США с официальным визитом. На авиабазе Эндрюс под Вашингтоном его лично встретили Дональд Трамп с супругой Меланией. По итогам поездки президент США заявил, что планирует провести с Си Цзиньпин еще две встречи до конца 2026 года.

Ранее мы писали, президент США Дональд Трамп заявил о «подлинно большой дружбе», которая сложилась между ним и лидером Китая Си Цзиньпином. Эти слова прозвучали на фоне начала долгожданного государственного визита Си.

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