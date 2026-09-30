В сером total look: принцесса Уэльская посетила общественную организацию

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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Организация занимается общественным транспортом и управляется волонтерами. Кэтрин сегодня утром ​​удивила пожилых пассажиров волонтерской компании.

Компания полностью управляется волонтерами и является спасением для многих людей, которым трудно пользоваться общественным транспортом из-за изоляции, проблем с передвижением или финансовых трудностей. Узнав утром, что принцесса приедет на микроавтобусе, одна из женщин по имени Мисс Дрюэтт была шокирована, так как пользовалась этой услугой совсем недавно.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

Она сказала журналистам: «Я просто не могла в это поверить. Я совсем недавно стала участницей. Это отличная услуга. Раньше я сама водила машину, пока не решила поберечь других участников дорожного движения. Все говорили мне: „А что ты теперь будешь делать?“.

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Принцесса провела вторую половину дня, путешествуя на одном из рейсов микроавтобуса, во время которого помогала пассажирам добраться из дома до места посадки. Она выслушала рассказы тех, кто пользуется этой услугой, о том, насколько изолированными они были бы без нее, и как мало они смогли бы оставаться активными, независимыми и поддерживать связь с друзьями.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

В ходе визита была подчеркнута важная роль общественного транспорта в сближении людей, снижении социальной изоляции и содействии проявлению доброты в повседневной жизни.

Кэтрин приехала в серой блузке с бантом, серых брюках со стрелками и длинном сером пальто. Она также обула замшевые туфли-лодочки цвета бордо, а образ дополнила жемчужными серьгами-висюльками, лаконичным макияже и прической, собранной в высокий хвост.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Визит принцессы подчеркнул значение подобных служб для сплочения людей и она, похоже, отлично провела время.

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Вчера, напомним, Кейт и Уильям посещали вместе стадион Хедингли, где играют в регби.

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